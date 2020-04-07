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明日起武汉将恢复国内客运航班 东航执行“第一飞”

2020年04月07日20:23  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰） 根据民航局《关于恢复湖北省民航航班的通知》，自4月8日零时起，武汉天河机场恢复国内客运航班。

记者从东方航空获悉，4月8日7：25从武汉出港的东航MU2527航班将成为武汉天河机场恢复国内客运航班的“第一飞”，执飞机型为737-800，航班上的46名旅客将从武汉启程飞往三亚，标志着“离汉空中通道”正式恢复，也标志着东航正式恢复在武汉的航班运行。

据悉，8日复航日当天，东航计划执行30班航班从武汉机场进出港，通达上海、深圳、成都、广州、昆明、三亚、宁波、温州、太原、福州、杭州、遵义、西宁、柳州、厦门等15个城市，截至到7日18时的销售情况，8日东航在武汉的进出港旅客超过1600人次，其中从武汉出港超过1100人次。

除了出港“第一飞”之外，东航4月8日还执行4班从武汉飞往上海的航班，第一班MU2507预计10:25起飞，于11:50落地上海虹桥。这条航线恢复之后，架起了武汉通达上海的空中桥梁，依托东航在主基地上海的枢纽中转优势，方便旅客前往国内各地。

随着国内新冠肺炎疫情形势的变化，东航按照疫情防控和复工复产的部署要求，为人员全面复工、飞机全面复飞进行积极准备。从3月底开始，东航制订武汉地区第一批复航计划，在两周内完成武汉复航相关运行准备，严格落实防护要求，从严把牢防疫关口，在确保旅客安全、防护到位的基础上有序推进武汉复航工作。

为稳妥有序复航，东航旗下的武汉公司作为武汉的基地航空公司，在复航日期确定之后，有27架飞机从停场封存状态恢复至适航状态。东航提前进行飞机机舱整体消毒、更换全新空气过滤装置等工作，极大的降低了病毒在飞机上扩散的可能。武汉复航之前，东航还提前完成一系列的飞行员训练准备工作，3月份以来，已在武汉机场完成114人次本场训练，涉及346个飞行起落，有效保证了飞行人员的飞行技术状态。此外，涉及航班运行的硬软件设备、机载导航数据库、网络信息、地面保障车辆等完成测试和全面检查。

武汉航班刚刚恢复，东航高度重视旅客防护工作，一线服务人员严格按照航班运行的相关要求佩戴防护用品，继续加强旅客接触点的防护工作。东航严格落实民航局最新的疫情防控工作要求，安排武汉出港旅客分散就坐，简化机上服务等。东航还重点关注援鄂医疗队返程、返汉务工人员的服务保障工作，协助旅客完成健康申报。

根据目前计划，从4月8日到5月2日，东航将恢复武汉至上海、深圳、成都、广州、昆明、三亚、宁波、温州、西安、太原、厦门、福州、杭州、遵义、西宁、青岛、柳州等17个城市的进出港航班，平均每周执行进出港航班约286班次。根据目前的售票情况显示，受疫情影响，旅客的需求尚未完全恢复，武汉出港主要集中在上海、深圳、成都、宁波、温州等地。后续，东航将根据市场恢复情况，逐步加密主要武汉通达全国重点城市的航线频次，适度恢复二、三线城市航线和旅游航线，努力当好“先行官”，打通“大动脉”，积极为社会复工复产搭建“空中通道”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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