民航局：疫情期间航空公司要严格执行国际运价政策

人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰） 4月7日，民航局下发关于进一步加强疫情期间国际航空运输价格管理的通知，要求进一步规范疫情期间国际航空运输市场秩序，确保国际航空运输价格（以下简称国际运价）平稳有序，切实维护旅客和货主的合法权益。
通知要求，航空公司要牢固树立“真情服务”理念，切实履行主体责任，进一步扩大直销渠道，严格执行国际运价政策，严格落实明码标价等有关规定，及时、准确、全面地公布国际运价水平及适用条件等，同时要加强对销售渠道的管理，督促 OTA 平台、销售代理企业严格执行相关政策，对违规操作的 OTA 平台、销售代理企业要从严处理。各 OTA 平台和销售代理企业要严格执行国际运价政策，不得篡改航空公司按规定公布的国际运价水平及适用条件，OTA平台要督促平台上的销售代理企业严格执行相关政策，对违规操作的销售代理企业要从严处理。
通知强调，民航各地区管理局要加强对国际运价的监督检查，并将价格违法违规行为依据《民航行业信用管理办法（试行）》进行处理；中国民航信息网络股份有限公司要加强对订座系统的管理，对异常订座账号、订座指令等要及时干预处理；中国航空运输协会要加强对会员销售代理企业的管理，强化行业自律，从严处理违规操作的销售代理企业。
民航局提醒广大旅客、货主，要选择正规渠道购买机票或托运货物，并保留好有关凭证，避免上当受骗。旅客、货主如发现价格违法违规行为，可按照规定及时向国家有关部门投诉举报。
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