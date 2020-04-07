民航局：从26国回国的中国籍旅客需提前填报防疫健康信息

人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰） 4月7日，中国民用航空局、中华人民共和国海关总署联合发布关于中国籍旅客乘坐航班回国前填报防疫健康信息的公告。公告指出，为减少疫情跨境传播，从意大利、美国、西班牙、德国、伊朗、法国、韩国、瑞士、英国、荷兰、奥地利、比利时、挪威、葡萄牙、瑞典、澳大利亚、巴西、土耳其、马来西亚、丹麦、加拿大、以色列、捷克、爱尔兰、菲律宾、泰国26个国家已购买回国机票的中国籍旅客需要提前填报防疫健康信息。

公告提出，自2020年4月8日起，已购票旅客在登机前需要提前通过防疫健康码国际版微信小程序，逐日填报个人资料、健康状况、近期出行情况等信息。特殊情况可由他人代为填报。

公告提出，2020年4月8日至4月22日为过渡期。过渡期内乘坐航班的中国籍旅客，应于4月8日起连续逐日填报。过渡期后乘坐航班的，应于登机前第14天起连续逐日填报。 公告进一步强调，未按上述要求填报的，将无法登机。旅客填报虚假信息，将导致行程受阻，并须承担相应法律责任。

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