央企，关键时刻显担当

从第一时间组织队伍赶赴一线，到加班加点生产医疗防控物资，从率先复工复产、开工重大项目，到热忱帮助中小企业、努力扩大就业规模……新冠肺炎疫情发生以来，一家家中央企业勇当先锋、敢打头阵，主动担当、积极作为，为打赢疫情防控阻击战作出重要贡献，在大战大考中彰显了顶梁柱的力量与担当。

同时间赛跑，与病魔较量

医护人员全力参与医疗救治

“我是党员我先上”“我请求加入一线队伍”……1月27日，兵工集团一机集团医院党委组建医护突击队的号召刚发出，便得到全院151名医护人员的踊跃响应。第二天，精挑细选的7名业务骨干便到达了武汉疫情防控一线，迅速投入紧张的救治工作。

疫情就是命令！疫情发生之后，不少中央企业医疗机构火速选派优秀医护人员奔赴“战场”。国药集团第一时间部署，所属21家二级以上医院承担定点诊断救治任务，湖北6家医院、4200多名医护人员坚守治疗一线；通用技术集团紧急部署所属34家医院、2.2万多名医护人员参战，131名医护人员从全国各地赶赴湖北。

生命重于泰山！许多医护人员迎难而上、临危不惧，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。华润武钢总院普外科护士长黄萍，主动扛起支援武汉市金银潭医院八人医疗队队长的重任，1月22日晚出征，40多天不下火线；国药葛洲坝中心医院“90后”护士王馨，接到返岗命令，从300多公里外的恩施花1800元租车，除夕之夜赶回宜昌……

同时间赛跑，与病魔较量。据统计，在央企系统中，先后有157家医院被确定为定点救治或开设发热门诊，6万多名医护人员投入疫情防控一线，其中包括湖北20家医疗机构、8200多名医护人员，还有600多名医护人员参加地方医疗队驰援湖北。

不畏困难，不讲条件

转产扩产供应医疗物资

2月3日，试产成功第一批医用防护服；2月5日，日产量达到7850套；2月14日，日产4.4万多套；2月29日，日产15.83万套……1个月时间，新兴际华从零起步，努力克服技术标准不熟、生产设备不全、人员到岗不足等困难，转产医用防护服，稳定支撑起全国1/3以上产量。

“国家需要什么，我们就生产什么！”疫情发生前，中央企业在医用防护服、医用口罩等物资生产领域涉及不多。但是，为了保障疫情防控“弹药”充足，一家家企业闻令而动，千方百计转产扩产。

“为了口罩，我们拼了！”作为国内最大的医卫原料供应商，中国石化在口罩产业链中原本只是上游聚丙烯原料的生产者，为了保障供应，他们决定打通产业链，全面介入医用物资生产，与下游合作伙伴联合筹建起11条医用口罩生产线，形成了百万只以上的日产能。

类似案例还有很多：原本生产无纺布的国机集团所属恒天嘉华大年初二紧急复工复产，以最快速度转产口罩，半个月时间内陆续开通11条平面口罩生产线，迅速形成日产110万只的生产能力；国机集团下属恒天重工紧急设计制造医用防护服压条机，打通了国内防护服产能提升的瓶颈。截至目前，中央企业医用口罩日产量达到461.7万只，是2月5日产量的15倍；熔喷布日供应量已达42.5吨。

扩大生产，保障供应

与中小企业共渡难关

在我国产业链体系中，中央企业占据着重要位置。连日来，它们采取了一系列措施，带动上下游中小企业同舟共济、共渡难关。

扩大投资生产，发挥带动作用。从金沙江上游川藏段梯级电站，到位于广东的国内首台双套H级燃机项目，再到福建周宁抽水蓄能电站工程……这些天，中国华电建设的一批各省“十三五”重大工程陆续开工，带动了一大批上下游企业加快复工。为对冲疫情影响，中央企业积极扩大有效投资、启动重大项目——国家电网全面复工一批重点建设项目，总规模超过700亿元；中国移动提出，今年底前全国5G基站数量增至30万个的目标不变；三峡集团宣布，在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目。

保障基础供应，助力复工复产。疫情发生以来，湖北省装机容量最大的火力发电厂之一——华能阳逻电厂实行全员封闭管理，3台机组连续稳定运行，为武汉提供了可靠的电力热力供应保障。中国石油、中国石化、中国海油、中化集团等石油央企在全国的5万多座加油站正常营业，24小时不间断服务，努力做到“不断油、不断气”。

开发金融产品，携手共克时艰。国家电网通过信托、资产证券化、保理等方式，为上游企业提供应收账款融资服务，同时全面推广“电e贷”“电e票”业务，为下游用电客户在线提供低成本金融服务，缓解关联中小微企业融资难；中交集团所属二航局在上交所簿记发行全市场首单疫情防控资产支持证券（ABS），发行规模2.3亿元，募集资金主要用于给予供应链上游中小型企业资金支持。此外，保利、华润、中粮、招商局等央企下属的商业地产公司也纷纷为入驻商户减免部分租金，帮助他们走出困境。

集中岗位资源，吸纳重点群体

为稳就业开展专项招聘

就业是民生之本。突如其来的疫情，给稳就业造成一定压力。3月12日，国务院国资委发出扎实做好稳岗扩就业工作的紧急通知，并随即启动了“抗疫稳岗扩就业”专项行动，组织中央企业和有关单位开展大型网络招聘，力争通过集中岗位资源、发挥平台作用，主动吸纳高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等重点人群就业。

扩大高校毕业生招生规模。3月23日，中国石化宣布，追加3500人高校毕业生引进专项计划，在一年内两次组织高校毕业生招聘工作，引进计划超过1万人，是2019年的2.3倍。此外，兵器装备集团、有研集团、中国电科、中国航材、中国中车、中国建研院等中央企业也在近期先后举办了校园专场招聘。

激活农民工就业市场。点对点接送、当地就近线下招聘、在微信公众号和网站发布招聘信息……自2月底全面复工以来，中铁十八局杭绍台铁路项目通过多种方式，成功创造出近1800个适合农民工就业的岗位。职能类、技术类、工程类、基础类……中央企业线上招聘也提供了多种多样的选择。

促进贫困地区劳动力就业。中国航油专门从国家级贫困县招聘50多名加油员，中国建筑、中远海运、中国化工等企业多次在定点扶贫县举办专场招聘会，设置了挖掘机操作工、装载机操作工、爆破工等专门岗位，月薪达6000元以上。

目前，“抗疫稳岗扩就业”专项行动已取得积极进展。截至3月23日，中智公司“中智招聘网”已为4757家央企法人单位和其他企业发布招聘职位，提供岗位12万个；国投人力“国聘网”已发布3159家企业、近22万个岗位需求，接受74万份简历。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 04 版）

(责编：白宇、岳弘彬)