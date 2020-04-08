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三月末我国外储规模超三万亿美元

外储规模总体稳定有支撑

2020年04月08日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月7日电  （记者王观）国家外汇管理局7日发布的数据显示，截至2020年3月末，我国外汇储备规模为30606亿美元，较年初下降473亿美元，降幅为1.5%。

　　国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，3月，主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、国际原油价格大幅下跌等因素影响，国际金融市场大幅震荡。美元指数走强，部分非美元货币相对美元汇率下跌，主要国家资产价格出现大幅调整。我国外汇市场运行总体平稳，外汇供求保持基本平衡。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，外汇储备规模有所下降。

　　王春英认为，预计受新冠肺炎疫情、地缘政治等因素影响，世界经济贸易增长将受到严重冲击，国际金融市场动荡加剧。随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，企业复工复产明显加快，国内实体经济正在逐步恢复和改善，我国经济长期向好的发展趋势不会改变，将继续为外汇储备规模总体稳定提供支撑。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月08日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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