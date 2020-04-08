广西百色重点开发开放试验区设立

本报南宁4月7日电 （记者庞革平）7日，国务院发布通告同意设立广西百色重点开发开放试验区，要求按照高质量发展要求，充分发挥试验区对东盟特别是对越南合作的独特优势，推进体制机制创新，提升基础设施互联互通水平，推动产业深度开放合作，构建沿边高质量开放型经济体系。

百色重点开发开放试验区位于广西壮族自治区西部，与越南接壤，是中国对东盟开放合作的重要前沿。建设试验区是推进共建“一带一路”、加快沿边开发开放步伐、构建全面开放新格局的重要举措，有利于加强与东盟政治、经济、文化、科技等方面合作，加快建设中国—中南半岛经济走廊；有利于形成西南地区新的增长极，推动西部大开发形成新格局；有利于全面打赢脱贫攻坚战，加快左右江革命老区振兴发展；有利于加快边境地区城乡建设，促进稳边安边兴边。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 07 版）

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