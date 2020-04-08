宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区有序复工复产

本报银川4月7日电 （记者刘峰）宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区近日逐步进入出土、上架、施肥、灌水阶段。据宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会相关负责人介绍，为降低新冠肺炎疫情对酿酒葡萄产业的影响，自治区农业农村厅、财政厅计划统筹安排3000万元贴息补助资金，通过贷款贴息的方式，帮助酒庄和企业渡过难关。

据了解，截至2019年底，宁夏葡萄种植面积达到57万亩，产业综合产值达到260亿元。今年一季度，宁夏又落实新建酿酒葡萄基地31808亩，批复新（扩）建酒庄6个，组织线上专题培训5场，有序推进各酒庄复工复产。

近年来，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区每年为生态移民提供就业岗位约12万个，工资性收入约9亿元，当地农民收入中的1/3来自葡萄产业。此外，各酒庄年接待游客达60万人次以上，葡萄酒旅游已成为宁夏全域旅游发展的新亮点。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 07 版）

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