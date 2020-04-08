公筷大概多长？用什么材质制作？目前，尚无国家标准和行业标准出台。4月1日，竹筷生产大县浙江省丽水市庆元县发布了“庆元竹木公筷团体标准”，以此来规范该县的公筷生产。此后，公筷的生产规格、尺寸、含水率、迁移物指标等有了县里的统一规范。
随着全国疫情防控形势持续向好，多地正加快复工复产，努力把落下的进度赶回来。
经济还有哪些潜力可挖？庆元县瞅准了一个商机——推广公筷，发展公筷产业。
为何是公筷？此次疫情发生以来，餐饮业催生变革，注重饮食卫生、倡导使用公筷的声音在各地频频出现。
意识到公筷变火后，庆元人立刻嗅到商机。
3月12日，庆元县政府组织召开庆元筷子品牌策划及公筷推广使用座谈会，力争用最短的时间、最快的速度打造本土品牌。座谈会上，筷子生产龙头企业代表、餐饮协会代表、电商代表以及相关部门负责人虽然都戴着口罩，但依旧讨论得热火朝天。围绕品牌打造、营销推广、标准制定等多个方面，大家纷纷出谋划策。
作为“中国特色竹乡”，庆元县的毛竹立竹量有6000多万株。近年来，庆元竹木加工企业达300家，其中涉及竹筷加工企业15家，年销售筷子10亿双，产值5亿元。此次发展公筷经济，庆元县已摩拳擦掌。得益于完备的产业链，毛竹变成“公筷”，仅需三天时间。
“想好了就马上干。”在浙江艾米家居用品有限公司的生产车间里，一条条筷子生产线非常忙碌。100多名防护齐全的工人正忙着赶制订单。“第一、第二批次的订单已经完成生产并发货。”企业负责人杨军介绍。
不过，发现商机后，不能一拥而上，而是要久久为功，打造品牌。目前，庆元县政府部门已经对下一步工作提出要求：
要依照新制定的竹木公筷团体标准，打造高质量公筷产品；要创新销售模式，通过网红销售、直播、体验试用等多种销售模式抢占市场；要组织工作专班，通过组织设计大赛及网红直播，开展系列宣传等，让“庆元公筷”抢得商机……
“筷子虽小，但能够撬动整个竹产业。”全国竹藤标准化委员会委员周松珍对公筷经济的发展充满信心。他表示，公筷经济可以推动庆元竹木产业进入一个更大的品类，推动县域经济进一步增长。
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