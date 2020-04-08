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广汽传祺

发挥产业链优势 带动上下游复工

本报记者  钱一彬

2020年04月08日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　“医疗队一个小时后就出发，能帮忙解决用车问题吗？”2月4日，由广东省第二人民医院60名医护人员组成的医疗队即将启程前往湖北支援。受疫情影响，当地车辆租用服务无法在短时间内协调到位。接到院方的求助电话后，广汽传祺迅速协调厂区用车，调度多辆大巴，及时将医护人员运到了广州南站。

　　“在特殊时期，广汽传祺延伸服务范围，结合自身产业链基础和优势，通过协调用车、保障物资等，为医护人员提供必要便利和保障，为抗击疫情贡献力量。”广汽乘用车总经理张跃赛表示。

　　为医疗队提供专用车

　　“从广州出发支援武汉的医疗队抵达后，医护人员在当地的用车需要你来安排。”2月3日，广汽传祺汽车销售有限公司华中营销中心员工宋超接到了公司电话。接下任务的宋超马上开始了忙碌：逐一与武汉当地经销商沟通，确认各门店可供调配车辆数量，进行车内清洁与消毒，协调车辆运输。

　　两天后，宋超顺利将首批5台“代步车”交付医疗队。“平时，这些代步车被投放在广汽传祺4S店内，用来解决车主修车时无车可用的问题。”宋超说，“现在，代步车成了医护人员专用车。能为医疗队提供帮助，这是我们的荣幸。”据了解，目前已有近70辆广汽传祺4S店代步车被调用为专用车辆，为医护人员出行提供保障。

　　疫情期间，广汽传祺还与经销商对接，为当地医疗机构等提供用车保障。1月31日，广汽传祺珠海宝祺店负责人接到珠海市人民医院求助后，与各环节高效衔接配合，一小时后就将一台7座MPV车型运至门店，上牌后即可交付医院供其使用。

　　据了解，截至3月底，广汽传祺已通过广州市慈善会分三批捐赠累计价值超过900万元的传祺车辆。

　　迅速转产防护物资

　　2月13日，口罩设备开始试生产；2月17日，无尘车间改造完成；2月19日，完成各项生产准备；2月20日，广汽集团5条口罩生产线正式开始生产，日产能达到25万只……为缓解口罩产能紧张，广汽集团调动生产资源自制口罩生产设备。在这一过程中，来自广汽传祺的技术团队承担起设备调试和环节优化等重点任务。

　　“用争分夺秒来形容一点也不为过。”一位技术团队技术员讲道，“其中一台设备经过安装调试，生产的第一件口罩样品在12个小时后正式下线，那一刻让人感到无比振奋！”

　　为保障口罩生产，广汽传祺积极支援广州的口罩生产商，协助解决技术和管理难题。广汽传祺技术团队将以往的优化经验应用到N95口罩样板线的技术改造和设备调试中，将产能效率提升16.7%，生产节拍提升24%。

　　“广汽传祺借助制造基础和技术人才优势，协助转产口罩设备，帮助缓解防护物资紧缺。”张跃赛介绍，不少广汽传祺遍布各地的经销商也通过各种方式，积极提供援助和服务。

　　积极助力复工复产

　　一手抓防疫，一手抓复工。在做好疫情防控的前提下，广汽传祺于2月10日正式复工，2月17日正式恢复生产。

　　受新冠肺炎疫情影响，汽车制造产业链上游的零部件供应商和下游的经销商同样面临困境。在加快调整生产计划的同时，广汽传祺通过供应商应急沟通机制，协助供应商提前做好安全库存等准备，并为供应商提供口罩等防疫物资和人员支持。据了解，截至3月15日，广汽传祺的500余家供应商已全部实现复工，相关零件供应可满足生产需求。

　　提供库存融资贴息支持，额外为经销商增加30天免息期，减轻资金流负担；准备1100万元开业启动安全基金，用于门店防疫用品采购……广汽传祺采取优惠扶持举措，帮助经销商解决复工复产中面临的困难。

　　“广汽传祺将继续充分调用自身资源，为供应商、经销商提供技术、物资和人员支持，为车主、消费者提供优质服务和保障，积极助力复工复产。”张跃赛表示。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月08日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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