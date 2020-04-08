扶贫车间 加速复工（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

4月3日，云南罗平县一家企业扶贫车间内，布依族女工正在缝制外贸服装。

叶传增 毛 虹摄影报道

广西融水苗族自治县一家木业公司的巾帼扶贫车间，工人在生产线上作业。

新华社记者 黄孝邦摄

3月29日，湖北宣恩县易地扶贫搬迁安置点的扶贫车间内，工人在制作服装。

王 俊摄（新华社发）

3月10日，江苏徐州市大沙河镇，贫困群众在扶贫车间内采摘杏鲍菇。

白 雪摄（人民视觉）

福建永春县介福乡对困难群众进行手工制陶培训，助力脱贫攻坚。图为3月5日，工人在陶瓷企业车间里手工雕瓷。

邵玉姿 康庆平摄影报道

3月16日，江苏连云港市猴嘴街道的扶贫车间内，工人在生产加工玻璃纤维。

王 春摄（影像中国）

扶贫车间是吸纳贫困劳动力就业的重要载体，让贫困群众在家门口上岗，实现挣钱顾家两不误。通过创造性地在贫困农村和现代产业之间“开路架桥”，扶贫车间加速复工，带贫能力不断提升，为脱贫攻坚和乡村振兴注入新动能。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 10 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)