扶贫车间 加速复工（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

4月3日，云南罗平县一家企业扶贫车间内，布依族女工正在缝制外贸服装。
广西融水苗族自治县一家木业公司的巾帼扶贫车间，工人在生产线上作业。
3月29日，湖北宣恩县易地扶贫搬迁安置点的扶贫车间内，工人在制作服装。
3月10日，江苏徐州市大沙河镇，贫困群众在扶贫车间内采摘杏鲍菇。
福建永春县介福乡对困难群众进行手工制陶培训，助力脱贫攻坚。图为3月5日，工人在陶瓷企业车间里手工雕瓷。
3月16日，江苏连云港市猴嘴街道的扶贫车间内，工人在生产加工玻璃纤维。
扶贫车间是吸纳贫困劳动力就业的重要载体，让贫困群众在家门口上岗，实现挣钱顾家两不误。通过创造性地在贫困农村和现代产业之间“开路架桥”，扶贫车间加速复工，带贫能力不断提升，为脱贫攻坚和乡村振兴注入新动能。
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