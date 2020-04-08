利好政策助力车市回暖（产经观察）

工人在位于山东青岛市即墨区的一汽—大众汽车有限公司青岛分公司总装车间生产线上忙碌。

梁孝鹏摄（新华社发）

“明年才能排到新能源车号牌，没想到还可以享受补贴！”3月31日晚，看到国务院常务会议将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年的好消息后，在北京一家互联网公司工作的张先生连忙转发到朋友圈。

针对新能源汽车的利好政策，是刚刚出炉的促进汽车消费三项措施之一。中央财政还将采取以奖代补措施，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。对二手车经销企业销售旧车，从今年5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

受新冠肺炎疫情影响，中国汽车市场出现下滑。国务院常务会议宣布的三项举措，给车市带来了春的暖意。

车辆置换补贴等利好政策获市场积极回应

“已经跟4S店约好了本周六看车，报废加置换一条龙，政府补贴加上企业补贴，总共能省5万多元。”在北京一家建筑公司工作的马运强，春节前就打算将开了13年的北京现代索纳塔置换成一辆同品牌七座SUV。可是，只值4000元的旧车评估价格，打消了他置换新车的念头。

3月30日，北京市政府出台的国三机动车提前报废单车补助4000元—22000元的新政策，以及北京现代跟进推出的更加实惠的企业补贴，重新点燃了他换车的热情。

“汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，汽车零售总额占社会消费品零售总额、相关税收占税收总额、相关从业人数占城镇就业总人数的比例均在10%左右。”工业和信息化部副部长辛国斌说，在各方共同努力下，汽车行业企业整体开工率已由2月19日的60%左右提升到3月30日的97%，员工复岗率由50%左右提高到82%，总体达产率已经与去年同期水平相当。如果汽车消费需求不振，市场出现较大幅度的负增长，导致企业库存增加，最终复工复产后的达产率也会受到影响。

车市有效需求不足的问题，引起了各方面的高度重视。截至目前，已有广东、山东、吉林、海南、北京等省份和深圳、宁波、杭州、南昌等城市出台了购车补助、车辆置换补贴、放松限购指标等政策措施，拉动汽车消费，助力车市回暖。

政府部门拉动汽车消费的强烈意愿，加上各大品牌车企的协同优惠措施，起到了活跃人气、带动销售的作用。广汽本田统计数据显示，3月4日以来，广州市特约店日均销售指标比广州提振汽车消费新政策出台前一周有较大幅度的提升。其中，广州地区经销商的客户到店登记量增加约60%，订单量增加约31%。

不过，对于家住某市的刘女士来说，当地的措施还是让她感觉不“解渴”。“前些日子参加了上汽MG品牌在抖音上举办的直播，看中了一款SUV，以为这次能赶上政府部门出台的每辆车一次性让利5000元的好政策，没想到只有购买本地生产的车型才能享受。”

时下，一些地方出台的每辆新车1000元—5000元不等的补贴，针对的往往是本地生产、本地销售并在本地上牌的汽车。行业专家指出，为提振需求，拿出宝贵的财政资金，优先支持当地制造业、零售业企业，鼓励居民购买汽车并在当地使用，一些地方的良苦用心可以理解。只是，这样的购车补贴，容易滋生地方保护，期待后续能有更多的地方出台普惠式扩大消费政策，给消费者更多的购买选择。

促消费政策应着眼产业可持续发展

“预计今年一季度汽车产销下滑约45%，上半年汽车产销下滑约25%。疫情结束后，抑制的消费需求会在短期内得到释放，车市将会迎来一波短暂的消费高峰。”中国汽车工业协会副秘书长叶盛基说，尽管恢复性消费出现的概率很大，但受部分居民收入放缓等因素影响，全年汽车市场发展形势仍不容乐观，尽快出台鼓励政策激发消费潜力已是当务之急。

全国乘用车联合会秘书长崔东树指出，根据2019年中国统计年鉴数据，当前中国居民家庭的彩电、洗衣机、电冰箱等主要消费品普及率均超过95%，而汽车每百户家庭保有量为40辆，不仅潜在需求量大，对消费的贡献度也大。通过鼓励政策把汽车需求拉起来，是当前扩大消费的可行选择之一。不过，究竟该出台哪些政策措施，既能迅速拉动汽车消费，又有利于行业长远发展，值得认真推敲。

中国汽车技术研究中心首席专家、政策研究中心主任吴松泉认为，提振车市有三条路径。一是着眼可持续发展，促进新能源汽车消费，如延缓补贴退坡、继续实施税收减免、完善基础设施等。二是短期鼓励政策，稳定传统汽车消费。如利用财税手段刺激节能环保型汽车消费和鼓励报废更新、增加限购城市号牌配额和逐步取消汽车限购、对国六排放标准实施给予过渡期等。三是改革制约汽车消费的体制机制，激发消费活力。如加快改革二手车流通、在用乘用车改装、电动汽车“车电分离”、皮卡进城等领域的不合理体制机制。

“支持新能源汽车、以奖代补加快国三商用车淘汰、为二手车交易松绑，国务院常务会议宣布的三项政策措施，其核心是通过新购或更新，在提升车辆环保标准、改善环境的前提下，促进汽车消费升级。”崔东树说，这显然有利于推动汽车产业可持续发展。

不坐等政策救市，靠创新提振市场

“受疫情影响，东风日产一季度销量同比下降约40%，但3月份的终端订单已经恢复到去年同期的70%左右，终端销量环比2月更是有较大幅度增长。”东风日产乘用车公司副总经理陈昊说，当前，国内疫情防控取得阶段性重要成效，消费信心正逐步恢复，预计短期将出现一定销量回补。从长期来看，中国汽车消费的需求仍在，政府部门也在陆续出台稳定和扩大汽车消费的利好政策，东风日产对整体车市仍持乐观态度。

同样保持乐观的，还有戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯。“当前，大多数汽车经销商已经复工，网点客流正在逐步回升中。戴姆勒依旧看好中国市场。无论是过去、现在还是将来，戴姆勒在中国市场发展的长期承诺不会改变，我们将不断加大投入，继续为中国经济的稳步发展贡献一份力量。”唐仕凯说。

当然，对车市乐观，并不意味着坐等政策救市，通过产品创新、营销创新、服务创新来赢得消费者，正成为汽车企业的行动。

——行人出行戴口罩，开车也有了“防病毒座舱”。通过全系标配具备N95级别防护能力的空调滤芯、负离子发生器、AQS空气质量管理系统，广汽传祺迅速赋予旗下全部车型N95级别的病毒防护能力。“3月份，我们店的销量好于集团下属大多数合资品牌和其他自主品牌，传祺的技术储备、应急创新能力功不可没。”广汽传祺佛山长兴店总经理赵红说。

——线下营销活动难开展，线上直播成为交流新渠道。截至3月23日，东风日产全国专营店有801家规划开展直播，规划总场次4445场，其中3248场直播已开展完毕。企业2月底启动的“暖春行动”线上活动，截至3月30日24点，累计客户参与人数接近6.5万人次，累计点击阅读量接近200万次，不仅促进销售，更有效提升了品牌认知度和好感度。

——到店看车、选车有顾虑，“零接触”购车应运而生。线上实时3D看车、品车；专业客服24小时在线全程陪伴选车；“金融计算器”在线规划购车金融方案，在线预审批、即时出结果；线上完成投保方案定制与投保续保出单……疫情期间，早在2016年就开始探索数字化时代客户体验解决方案的梅赛德斯—奔驰，迅速提升平台建设和服务响应能力，通过官网、微信公众号、应用软件等触点，消费者可以“零接触”完成在线浏览、预定、选购车辆和零部件服务。

销售网点开门营业数量增加，产品营销服务方式的创新，推动车市逐步回暖。据中国汽车流通协会对全国8569家4S店的调查，截至3月24日，门店复工率达94.7%，客流恢复率61.7%。乘联会数据显示，3月前三周，国内乘用车市场的日均零售量逐步上升。

“由于全球疫情持续蔓延，东风日产有20家海外供应商停产，近60种进口零件（含国产供应商的二级进口件）存在供货风险，但是通过提前出货、追加订单、抢运库存、国产化替代等措施，我们有信心确保海外零件的稳定供应。”陈昊说。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 18 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)