各类煤矿到2035年将基本实现智能化（资讯速递）

本报电 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。国家发展改革委、国家能源局等部门日前印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

根据此次出台的政策，我国将健全煤矿智能化标准体系，加强知识产权保护，加大政策支持力度，建立智能化发展长效机制。在煤矿安全改造中央预算内投资安排上，对积极推广应用井下智能装备、机器人岗位替代、推进煤矿开采减人提效的煤矿予以重点支持。对新建的智能化煤矿，在规划和年度计划中优先考虑。据了解，近年来我国煤矿智能化建设不断加快，采煤工作面机器人群、钻锚机器人、选矸机器人和巡检机器人已在煤矿井下应用，目前全国已建成200余个智能化采煤工作面。

（魏 依）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 18 版）

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