居家健身，哪种器材适合你？（消费万花筒）

疫情期间，在家运动成为许多人的健身选择，家用健身器材随之热销。怎么才能选到适合自己的家用健身器材呢？

近日，中国消费者协会邀请中国体育用品业联合会的专家为消费者选购适合自己的家用健身器材提出了指导意见。

家用跑步机：

家用中高端跑步机适用于有健身房运动习惯，对运动体验、脚感、减震性能有一定要求的运动爱好者，消费者可以根据自己的家庭空间及实际购买预算挑选合适的跑步机。

值得注意的是，目前市场上有一种和跑步机类似的健身器材——走步机。走步机相较于跑步机占地小、可折叠、易收纳，受到不少青年运动爱好者的欢迎。一般走步机的时速可以达到6公里，有些走步机还兼具跑步机功能，时速可以达到10公里。但走步机的承载力相较于跑步机较小。

目前，走步机开始向智能化发展，消费者可选择带有红外脚感、语音遥控等智能控速功能的走步机，在步数计算和使用安全性上都更有优势。

划船器：

跑步机对于大体重的运动人群并不适合，负重跑步可能对膝盖造成损伤，所以大体重人群更适合使用划船器。划船器对腿部、腰部、上肢、胸部、背部的肌肉增强有较好的作用。尤其适合腰腹部和上臂部脂肪较多的人群。

瑜伽垫：

在不能出门的日子里，在家练练瑜伽或者跟着APP练习一些徒手训练是不错的选择。建议可以挑选高密度TPE瑜伽垫，其材质是含有天然乳胶和麻的环保材质，可回收，可重复利用。

现在，市场上还有一种健身辅助器材——瑜伽泡沫轴。瑜伽泡沫轴重量轻、富有缓冲弹性，在速度训练、长距离跑步后使用，可以使肌肉筋膜层放松，缓解紧张的筋膜。

儿童护网蹦床：

活泼好动的宝宝们疫情期间不得不待在家里。如果家里空间足够，一台蹦床可以帮宝宝释放过剩精力。

运动心理学研究认为，蹦床运动符合儿童娱乐、运动的心理特点，坚持锻炼能帮助孩子腿部肌肉群和小脑平衡神经系统以及大脑神经系统的发育。消费者在购买时要注意其质量、大小、收纳和使用时的方便性以及弹性等，蹦床要放置在远离窗户和家具的地方。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 19 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)