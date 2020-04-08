汇聚起中国经济的复苏动能（望海楼）

一条条忙碌的生产线、一个个开工的建设项目、一片片生机勃勃的耕地……当前，全国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，复工复产按下快进键。冬去春来，中国经济这辆开往春天的列车，正汇聚起复苏动能，朝着发展目标一路前行。

心中有目标，脚下有力量。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，并为今后发展夯基筑柱，完成今年经济社会发展目标任务意义重大。不可否认，新冠肺炎疫情突然来袭，给国民经济运行带来明显影响，供需两侧均遭受较大冲击。面对困难挑战，谁都不能轻言放弃，而是应当以更坚毅的姿态，“咬定青山不放松”，提振信心、保持定力，迎难而上、主动作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

疫情对发展带来的影响是现实的，有些冲击甚至超过预期，一些行业、不少企业特别是中小微企业面临现实困难。然而，越是在这个关口，越需要保持清醒头脑、理性思维，用全面、辩证、长远的眼光来研判大局、认清形势。综合各种因素看，中国经济长期向好的基本面没变，实现全年经济社会发展目标任务有支撑。

经济发展的长期趋势，是由基本国情、发展基础、发展阶段、制度体制等多重因素决定的，中国经济运行大格局不会由于疫情冲击等短期因素而发生改变。中国特色社会主义制度的优越性、多年形成的坚实发展根基、千门万户蕴蓄的巨大发展热情……这些优势，在此次疫情防控中体现得更为清晰。变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”硬招实招，加大政策调节力度，中国经济的无限潜力和强劲动能多释放一部分，我们离实现全年经济社会发展目标任务就更近一步。

体质强、韧性足，恢复起来就更快。从近期经济运行情况看，随着一系列政策举措出台并逐步落地，企业活力陆续重现，市场信心正在提升。无论是工业企业、外贸公司，还是大型连锁超市、农产品批发市场，均已实现较高的复工率。城市夜间的灯更亮了，路上的交通变得繁忙了，越来越多的餐厅、茶室和咖啡馆开门迎客了，这些都是身边看得见的变化。3月份中国采购经理指数在上月较低基数上环比回升，尽管这还不足以说明经济运行已复苏到正常水平，却是一个积极而鲜明的信号，反映出国内疫情防控形势持续向好、生产生活秩序稳步恢复、企业复工复产明显加快的新景象。

这些稳中向好的势头，增强了我们的底气。但也要看到，从国内防疫防控，到国际防疫防控，疫情对全球经济贸易影响的深度和广度都在不断变化中。对于贸易未来的不确定性，仍须坚持底线思维，识变应变求变，有针对性地拿出一揽子宏观政策措施，加大政策对冲力度，多管齐下、有序推动复产达产，保持产业链总体稳定，畅通经济社会循环，激发更大内需潜能，力争将疫情影响降到最低。

为者常成，行者常至。汇聚起经济复苏动能，更要有实打实的作为。实现今年发展目标任务紧迫，缓不得、等不起。分秒必争、危中寻机、真抓实干地做好各项工作，我们方能通过这场大考，为2020年中国经济社会发展交出一张高分答卷。

（作者为本报评论员）

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