汇聚起中国经济的复苏动能（望海楼）

一条条忙碌的生产线、一个个开工的建设项目、一片片生机勃勃的耕地……当前，全国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复，复工复产按下快进键。冬去春来，中国经济这辆开往春天的列车，正汇聚起复苏动能，朝着发展目标一路前行。
心中有目标，脚下有力量。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，并为今后发展夯基筑柱，完成今年经济社会发展目标任务意义重大。不可否认，新冠肺炎疫情突然来袭，给国民经济运行带来明显影响，供需两侧均遭受较大冲击。面对困难挑战，谁都不能轻言放弃，而是应当以更坚毅的姿态，“咬定青山不放松”，提振信心、保持定力，迎难而上、主动作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，奋力实现今年经济社会发展目标任务。
疫情对发展带来的影响是现实的，有些冲击甚至超过预期，一些行业、不少企业特别是中小微企业面临现实困难。然而，越是在这个关口，越需要保持清醒头脑、理性思维，用全面、辩证、长远的眼光来研判大局、认清形势。综合各种因素看，中国经济长期向好的基本面没变，实现全年经济社会发展目标任务有支撑。
经济发展的长期趋势，是由基本国情、发展基础、发展阶段、制度体制等多重因素决定的，中国经济运行大格局不会由于疫情冲击等短期因素而发生改变。中国特色社会主义制度的优越性、多年形成的坚实发展根基、千门万户蕴蓄的巨大发展热情……这些优势，在此次疫情防控中体现得更为清晰。变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”硬招实招，加大政策调节力度，中国经济的无限潜力和强劲动能多释放一部分，我们离实现全年经济社会发展目标任务就更近一步。
体质强、韧性足，恢复起来就更快。从近期经济运行情况看，随着一系列政策举措出台并逐步落地，企业活力陆续重现，市场信心正在提升。无论是工业企业、外贸公司，还是大型连锁超市、农产品批发市场，均已实现较高的复工率。城市夜间的灯更亮了，路上的交通变得繁忙了，越来越多的餐厅、茶室和咖啡馆开门迎客了，这些都是身边看得见的变化。3月份中国采购经理指数在上月较低基数上环比回升，尽管这还不足以说明经济运行已复苏到正常水平，却是一个积极而鲜明的信号，反映出国内疫情防控形势持续向好、生产生活秩序稳步恢复、企业复工复产明显加快的新景象。
这些稳中向好的势头，增强了我们的底气。但也要看到，从国内防疫防控，到国际防疫防控，疫情对全球经济贸易影响的深度和广度都在不断变化中。对于贸易未来的不确定性，仍须坚持底线思维，识变应变求变，有针对性地拿出一揽子宏观政策措施，加大政策对冲力度，多管齐下、有序推动复产达产，保持产业链总体稳定，畅通经济社会循环，激发更大内需潜能，力争将疫情影响降到最低。
为者常成，行者常至。汇聚起经济复苏动能，更要有实打实的作为。实现今年发展目标任务紧迫，缓不得、等不起。分秒必争、危中寻机、真抓实干地做好各项工作，我们方能通过这场大考，为2020年中国经济社会发展交出一张高分答卷。
（作者为本报评论员）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】