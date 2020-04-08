原标题：武汉“解封”日：“空中通道”正式恢复

中新社北京4月8日电 (记者 周音)根据中国民航局《关于恢复湖北省民航航班的通知》，自4月8日零时起，武汉天河机场恢复国内客运航班。

“封城”76天后，8日7时24分从武汉出港的中国东方航空公司(下称东航)MU2527航班成为武汉天河机场恢复国内客运航班的“第一飞”，从武汉启程飞往三亚，标志着“离汉空中通道”正式恢复。

厦门航空执行的MF8095杭州—武汉航班于8日7时18分降落武汉，成为解封后全国第一个抵达武汉的航班。

根据飞常准数据，武汉天河机场8日复航当天计划进出港航班233班，其中计划出港航班111班，计划进港航班122班。

记者从东航获悉，8日复航日当天，东航计划执行30班航班从武汉机场进出港，通达上海、深圳、成都、广州、昆明、三亚、宁波、温州、太原、福州、杭州、遵义、西宁、柳州、厦门等15个城市，8日东航在武汉的进出港旅客逾1600人次，其中，武汉出港超过1100人次。

根据目前计划，从4月8日到5月2日，东航将恢复武汉至上海、深圳、成都、广州、昆明、三亚、宁波、温州、西安、太原、厦门、福州、杭州、遵义、西宁、青岛、柳州等17个城市的进出港航班，平均每周执行进出港航班约286班次。根据目前的售票情况显示，受疫情影响，旅客的需求尚未完全恢复，武汉出港主要集中在上海、深圳、成都、宁波、温州等地。

东航表示，后续将根据市场恢复情况，逐步加密武汉通达全国重点城市的航线频次，适度恢复二、三线城市航线和旅游航线。(完)

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