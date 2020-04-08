云南部分口岸跨境转运代驾费上涨 政府多措调控

中新网昆明4月8日电 (陈静)近日，云南部分口岸跨境转运代驾费上涨，进出境货车排起长龙，引发众多企业关注。记者7日从云南多部门了解到，通过组织专业运输队、志愿者服务队、规范转运司机收费行为等举措，跨境代驾费明显下降。
云南地处中国西南边陲，与老挝、缅甸、越南接壤，拥有19个陆路口岸。
随着全球新冠肺炎疫情升级，云南连续出台多项举措严防境外疫情输入，其中包括在保证货物跨境运输畅通的前提下，实行“人货分离、分段运输、封闭管理”。以中方出境货车为例，即货车司机将车辆驾驶到中方口岸后，交由代驾驶出口岸、办理通关手续，在对方货场接驳货物后，于当天返回，并将车辆交还普通货车司机。
云南各口岸陆续加强进出车辆和人员的检查，对口岸代驾人群也提出了更高要求，加之近期缅甸、老挝水果集中上市，有运输企业反映，部分口岸代驾费用上涨幅度较大，且供不应求。
对此，云南省商务厅副厅长寇杰表示，各部门正积极引导和鼓励企业、行业协会组织专业运输队、志愿者服务队，多渠道扩大跨境转运司机的供应，降低经营成本；加强运输行业协会自律，规范转运司机收费行为，已取得一定效果。企业反映强烈的磨憨等重点口岸跨境代驾费用明显下降。
各口岸也采取相应措施。德宏州瑞丽市人民政府外事办公室致函缅甸木姐地区政府，提出“代驾费用每辆次不得超过10元(人民币，下同)，在指定区域停靠的车辆停车费每天不高于10元／辆”，双方将就此事进一步协商。(完)
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