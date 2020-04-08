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武汉醒了！高德地图显示武汉早高峰拥堵上升7.87%

2020年04月08日15:46  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月8日电（记者夏晓伦）随着疫情防控形势好转，武汉正式按下重启键。公交地铁逐渐恢复运营，各类店铺重新开门营业，武汉人开始走出家门，逛公园、锻炼身体、吃上一碗热干面……武汉市的经济生活正重燃烟火气。

高德交通出行大数据显示，4月8日，武汉解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通的第一天，路面上的车流、人流逐渐多了起来，早高峰京汉大道拥堵延时指数达2.08，再现百米“拥堵红”，释放出武汉交通复苏的积极信号。

相较于解封前的4月7日，武汉市在4月8日解除离汉通道管控后，城市交通网络被重新激活。武汉早高峰（7时-9时）拥堵延时指数相较解封前一天上升了7.87%，部分路段出现了小范围拥堵。京汉大道、黄浦大街、高新大道、古驿道、武汉大道（二环线北侧）等路段成为武汉早高峰拥堵较为明显的TOP5道路，预示着熟悉的武汉正在回归的路上，武汉各行各业相继迎来了积极稳妥的复工复产进程。

此外，4月8日8时至9时早高峰时段，武汉站、武昌站周边道路的拥堵延时指数分别为1.202、1.812，环比前日分别上升5.60%、14.81%。

 

4月8日武汉早高峰拥堵延时TOP5道路

在市民生活、离汉复工等出行需求逐渐释放后，武汉的快速/高速道路、普通道路等各等级道路中的部分路段也出现了一定程度的拥堵。高德地图交通大数据显示，早高峰时段博奇路、光谷七路、实时拥堵程度均较高。尤其值得注意的是，在上周，S11青郑高速（从白沙洲大道到S11青郑高速出口-由北向南）成了武汉首条出现常发拥堵的路段，需要司机朋友们注意错峰出行。

不过从4月1日至4月7日，武汉近7天交通延时指数的变化趋势可以看出，武汉市的交通出行还处于恢复性增长状态，整体处于畅通状态。

 

武汉近7天交通延时指数趋势

当然，疫情缓解，人心还不能松懈。湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部提醒市民：零新增不等于零风险、解除通道管控不等于解除防控措施、打开城门不等于打开家门。出门依然需要戴口罩，避免人群集聚，做好个人防护。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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