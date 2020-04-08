解封！时隔76天武汉站重新开门迎客

人民网北京4月8日电 （记者乔雪峰） 根据湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部通告，4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。从1月23日武汉被按下暂停键，武汉站封站，时隔76天的车站重新开启了进站通道，恢复办理旅客进站客运业务，当日即有2.4万多名旅客从武汉站持健康码“绿码”经测量体温、身份核验后乘坐高铁列车出发。

早上5时50分，开站仪式在车站东进站平台举行，包括车站当班客运职工，以及安检、保洁、站区办、铁路公安、中铁快运等站区相关单位的40名工作人员整装列队、集体点名。在欢快的“迎宾曲”音乐声中，站长郑传平揭开了东进站口封条，党委书记鲁信刚宣布车站重新开门迎客。车站工作人员为乘坐开站后首趟高铁列车武汉至南宁东的G431次的三名旅客代表献花后，6时06分337名旅客在工作人员的举牌引导下有序进站，现场一句句“欢迎乘车”的问候和掌声、欢呼声，让不少旅客倍感温馨。“今天能够乘坐高铁出行，感觉特别开心。”问起在武汉站乘车前往南宁的感受时，家住在武昌区的李先生这样说道。

据悉，按照属地防疫部门和国铁集团的要求，武汉站精心做好进站通道恢复前的各项准备工作，在慎终如始做好铁路站车疫情防控工作的同时，有序恢复铁路运输服务。4月8日解除离汉离鄂通道管控措施后，武汉站预计开行旅客列车148趟，发送旅客2.4万多人，其中首趟始发列车是7点06分从武汉站始发开往南宁东的G431次，337名旅客从武汉站乘坐这趟列车出行，从售票情况来看，当日前往广深方向和上海方向客流较大。4月8日武汉站到达旅客预计在万人左右，其中广深、福厦、上海等地来汉的客流占40%以上。

为做好开站准备工作，武汉站提前对进出站通道、售票厅、候车厅、站台进行了全面消毒，做好了客运设施设备的维修、保养和整治工作；会同防疫部门在车站进站口设立健康码核验点，采取了进站测温、加强防疫知识宣传等措施，与地铁、公共汽车等公共交通部门做好了接驳对接工作，安排车站“头雁”党团员突击队和青年志愿者在进出站口等客流集中处所加强引导服务。每日运营结束后，将按规定对候车室、站台、检票口、售票厅、卫生间等公共场所进行全方位深度消毒工作，对旅客经常接触的门把手、电梯扶手、座椅等设备设施进行经常性预防消毒，为旅客创造安全放心的候车环境。

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