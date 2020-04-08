国航湖北分公司按下全面复工键 顺利实现复航运行

人民网北京4月8日电 （记者乔雪峰） 2020年4月8日，武汉正式宣告全面解封。经过76天的漫长等待，湖北民航今日迎来启航高飞。7点42分，CA8221航班载着105名旅客从湖北武汉飞往四川成都，这标志着国航湖北分公司正式恢复在武汉的航班运行。
复航当日，武汉天河机场将迎来38个国航系进出港航班，成都、青岛、海口、湛江、天津、大庆、沈阳、深圳、厦门、南宁、呼和浩特等地将与武汉重新牵手相连。按照全国疫情防控形势，结合航班生产组织情况，6月28日以后国航湖北分公司拟将全面恢复执行2020年夏秋季计划。
国航在有序有力推进疫情防控工作的同时，加速统筹抓好复工复航各项准备工作。自3月底国航湖北分公司复工第一周开始，及时制定武汉地区第一批复航计划，并围绕局方安全检查提出的七条建议，加强复航安全和疫情防控两项重点工作，做好防疫措施、人员资质、业务培训、排班模式、飞机及设施设备维护、应急预案的自查，确保复工复航工作正常有序。
结合各级防控指挥部的指令要求，在做好人员返岗、体温检测、个人防护等防控措施的同时，进一步细化安全、运行、服务、防疫等各个工作环节，抓紧抓实抓细复工复航工作。
此外，机组人员出发前检测体温，执行航班期间乘务员全程佩戴口罩、手套。严格落实“一人一柜台”“旅客证件消毒”“上下柜台消毒”等工作，值机人员有序引导旅客做好健康码查验和人员信息填报工作，控制柜台排队人数不超过6人，发放座位时尽量间隔客舱人员密度，安排乘客隔位、分散就座。在登机口再次提醒旅客做好信息填写，控制旅客登机间隔，在舱门口乘务长为每名旅客进行体温监测，空中飞行时每隔一小时为洗手间进行消毒，同时，还再次为旅客测量体温。
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