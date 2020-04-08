报告显示：微信、钉钉、国家中小学网络平台、作业帮列教师使用率前四

“坐标北京，已经陪孩子上了快两个月的网课，每天各种软件，各种群内互动，真心不容易。当然，老师更不易！”

“网课要是没有互动多好，直接静音挂着万事大吉。”

“新学期的第一门课，课上时不时地推送答题和互动弹幕，强制了我的听课与知识吸收。”

非常时期，虽然有的地区已经开学上课，但全国多地学校的在线教学还在继续。当网课进行到下半场，由线上教学的规律和特点展开的，围绕网课的教学质量、老师和学生之间的互动、在线学习效果的探讨，成为教育主管部门、学校、培训机构，一线教师、学生、家长，多方关注的焦点。

为了对非常时期在线教学中，教师课堂教学的互动情况进行深入研究与探讨，北师大新媒体传播研究中心和光明日报教育研究中心日前联合发布了《新冠疫情期间中小学在线教育互动研究报告》(以下简称《报告》)。

作业帮与微信、钉钉、国家中小学网络平台列前四

《报告》显示，39个在线教育产品在教师中的使用覆盖率从高到低排名，前四名依次是：微信&QQ、钉钉、国家中小学网络平台、作业帮。

据悉，该《报告》通过网络数据实验平台“极术云”，于2020年3月8—12日调查了全国2377名中小学教师使用在线教育产品授课的互动形式、互动效果以及使用评价等情况。

39个在线教育产品在教师中的使用覆盖率由高到低如下图所示，有70.9%的教师使用微信、QQ等社交通讯软件、55.5%的教师使用钉钉移动办公平台、16.5%的教师使用了公共资源型工具国家中小学网络平台、15.8%的教师选择了作业帮。

作业帮居综合辅导型产品第一：对互动效果影响最显著

其实，早在一个多月前，教育主管部门就发《通知》，要求各地要认真梳理总结前一阶段“停课不停学”工作的基本情况，以适当方式广泛听取教师、家长和学生等方面的意见，了解掌握学生的实际需求，并加强师生之间的互动交流，最大限度地克服线上“隔空”教学存在的不足。

这其中，着重提到了要“加强师生之间的互动交流”，那么何谓网课的互动？

网络课上师生之间的交流，并不仅限于师生之间的一问一答，更重要的是教师要有“灵魂附体”的能力，调动远在网络另一端的学生的积极性，让他们全身心地参与到教学的全过程。这就需要老师了解学生的所思所想，随时随地地调整内容和方式，从而做到网络教学质量有保证、效果有成效。

为此，教师也会根据个人教学需求和偏好，选取不同类型的平台开展教学活动，而选用的平台类型越丰富，则意味着教学形式多样化的可能性越高，与学生的互动性也会相应更多。

根据《报告》显示，七类在线教育产品中有六类产品都对互动行为有显著正向影响，考察七类产品对互动指数的影响，最显著的前两类产品是：以作业帮为代表的综合辅导型，以微信为代表的社交工具型。其中，综合辅导型产品对互动效果影响最显著，而作业帮位列综合辅导型应用之首。

国民在线教育助手作业帮，为何被师生青睐

作为国内用户规模最大的在线教育平台，作业帮目前累计激活用户数已超8亿，旗下APP总月活跃用户数超1.7亿。2020年3月10日，作业帮日活跃用户数突破4100万，位列在线教育行业用户规模第一，更占据75%以上流量侧市场份额。

从作业帮的在线教学来看，为了保证课堂效果，增强互动性，作业帮直播课的老师们可以说是“绞尽脑汁”。除了提升授课质量，不断以密集知识点吸引学生的注意力，并接连放出“大招”令各层次学生都有所收获外，老师们还提早上线，和学生们聊社会谈人生，互动热络。而作业帮的这个做法，也印证了主流的教育观点：“教育就是用一颗心去唤醒另一颗心，让孩子们享受到参与的快乐，感受到人与人之间思维的激荡，感受到教师对人的些许关注。”而这，或许就是在线教学形成良好互动的关键所在。

另外，作业帮直播课双师系统班，主讲老师在线教学+互动，课下辅导老师 1 对 1 答疑。

没有互动的网课是没有灵魂的。以作业帮为代表的综合辅导型应用，在特殊时期，为在线教学中最具黏性的互动环节进行了有益探索，为教学模式的创新提供了技术支持。在这些在线教育产品的助力下，在线教学中的互动也有了诸多创新和突破。

(责编：许维娜、夏晓伦)