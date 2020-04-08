京东宣布未来三年向湖北投资超60亿元

人民网北京4月8日电（记者 毕磊）京东集团今日宣布，将在未来三年向湖北投资超过60亿元，从新基建、产业扶持、扶贫助农三大领域入手，推出一系列支持举措，全方位助力湖北经济恢复及当地中小企业发展。

“京东集团将在新基建领域全力支持湖北打造以智能供应链和智慧物流为核心的新一代基础设施。”据京东集团介绍，未来将在目前以武汉亚洲一号为核心、覆盖全湖北的高效物流网络基础上，以技术投入推动物流产业升级。而在智慧城市服务方面，京东将推动建设包括湖北省应急物资管理平台、数字媒体信息服务平台等在内的一系列智慧城市服务，与当地政府合作，利用云、AI、大数据等技术实力，帮助当地政府提升应急响应能力。

在产业扶持领域，京东将不断加强对湖北当地品牌和中小企业发展的扶持力度。京东已推出一系列费用减免和扶持计划，尤其是对当地农特产品和小微企业，通过春雨计划和买光湖北货活动支持他们尽快复工复产、恢复运行。

在扶贫助农领域，围绕2020年国家脱贫计划，京东将重点支持湖北的贫困地区农产品高效上行，以产业扶贫、用工扶贫、金融扶贫等诸多方式帮助贫困地区脱贫致富。未来京东将继续支持湖北当地众多扶贫品牌及恩施、竹山、竹溪、房县等扶贫特产馆的发展，打造湖北扶贫助农的快车道。

京东集团表示，将充分发挥自身优势，全面开放供应链、物流、技术、服务等核心能力，为湖北经济复苏激活作出贡献。

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