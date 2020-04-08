互联网企业响应国家知识产权局号召：区块链落地，专利不能少

人民网北京4月8日电 当前,区块链产业快速发展,应用场景不断拓展,投资规模正不断扩大。在区块链关注群体越来越广泛的同时,全球区块链专利数量也逐步攀升。2020年第一季度,艾鸥科技共申请4项发明专利,针对底层核心技术进行优化。

据了解，今年第一季度艾鸥科技申请的4项发明专利,分别从通证流通、GAS交易、造块节点、虚拟机四个方面对艾鸥科技联盟链系统底层技术进行了优化，具体为：一种区块链资源消耗方法、装置、存储介质及电子设备；区块链资源交易发送方法、装置、存储介质及电子设备；一种确定区块链造块节点的方法、装置及系统；一种区块链虚拟机装置、虚拟机创建方法及交易方法。

据悉，艾鸥科技坚持区块链底层技术研发,旗下基于国产自主可控区块链六大核心技术:多云支持、多链支持、权限管理、智能合约、隐私保护、共识机制,开发的信鸥BaaS联盟链系统目前TPS实测数据达到数万,可实现百万条数据同步更新,支持上亿条数据上传。无论是技术角度的成熟度与稳定性,还是非技术角度的工具、教程、社区、生态等都遥遥领先,非常方便企业接入、集成和开发。

(责编：任妍、孙阳)