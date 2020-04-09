首次个税汇算清缴来了

4月1日，在贵州省贵阳市南明区政务服务大厅税务综合服务窗口，税务人员正在向纳税人宣传税收优惠政策。

赵 松摄（人民视觉）

四川省广安市税务局建立的税企沟通服务平台，于近日正式上线运行。纳税人、缴费人只需在手机APP“钉钉”上轻轻一点，通过平台预约办税模块功能，即可实现线上预约，为纳税人、缴费人提供更安全、更贴心、更便捷的服务。图为广安华蓥市税务局工作人员正在给纳税人介绍税企沟通服务平台使用方法。

邱海鹰 易 华摄（人民视觉）

少则几十元，多则上千元，有的人退税已经入账；所在地还没有开放汇算业务，有的人每天登录APP了解最新动态；还有的人前期预缴税额不足，需要补缴纳一笔税款……近期，2020年个税综合所得汇算清缴在各地陆续启动。

这是中国个税史上首次汇算清缴，纳税人将在指定日期前完成个税汇算申报，继而缴纳补税或申请退税。“今天你报税了吗？”正成为新的问候语。

“汇算后退了不少税款”

此次个税汇算，广大纳税人首先要弄清两个新概念，即“综合所得”和“汇算清缴”。

据国家税务总局介绍，“综合所得”，就是将工资薪金所得、劳务报酬、稿酬与特许权使用费纳入个人所得税综合征税范围，并实行专项附加扣除，再按年度进行汇算清缴；“汇算清缴”，就是将纳税人的综合所得对照此前纳税人预扣预缴的税款，实行“按年算账、多退少补”，有些纳税人此前预扣税额过多，可以申请退税，有些纳税人预扣税额不足，需要补税。

“以前缴纳个税都是单位每月从工资里直接扣，从来没接触过年度汇算这些内容，更不明白‘综合所得’是指什么，我也是经过一番学习才了解的。”近日，上海开通了个人汇算，在上海一家互联网公司工作的魏冬登录“个人所得税”APP，第一时间申报了综合所得。

魏冬介绍，他去年租了间大公寓，每月房租11000余元，但预缴时没来得及申报扣除，“上海租房，应纳税所得额每月扣除1500元，一年就是18000元，这次年度汇算一并可以补充扣除。”魏冬算了算账，他全年综合所得扣除三险一金和减除费用后是30万余元，扣除了这1.8万元后，拿到了3000余元的退税。

依法缴纳补税或享受退税，是这次申报个税汇算的核心：前者是义务，凡是综合所得年收入超过12万元且年度汇算补税额超400元的，都必须办理汇算；后者是权利，不论退税额多少，哪怕只有一元钱，都可以申领退税。不少纳税人反映，不论是交了补税还是拿到了退税，心里都更踏实了。

北京纳税人小赵向记者展示他手机APP里的收入纳税明细，“我去年才参加工作，每月工资1万余元，但每月5000元减除只享受了5个月，估计预缴税款中能退几百元。”

上海白领杨沛介绍，这次汇算，他不需补税也无退税。“我们单位许多年纪大些的同事享受的退税就多了，有人之前房贷、赡养老人、学龄子女的扣除项目没有申报，还有人在外面做讲座、发表文章，劳务报酬和稿酬之前的预扣税率高于年度综合所得在税率表中的实际适用税率，汇算后都退了不少税款。”

当然，如果符合一些条件，汇算清缴后纳税人则需要补缴。深圳一家事业单位的财务人员刘威介绍，一开始所在单位部分同事还有顾虑，担心办了个税汇算以后，退税拿不到，反而要交上一笔补税。“仔细想一想：如果抱有侥幸心理不办或者逾期，需要补税的人，事后抽查一样逃不过税务机关的眼睛，不仅要补上欠的税款，还要缴纳滞纳金；而原本能拿到退税的人，这笔钱就落空了。既然如此，还不如早办早踏实。”

拓展“非接触式”远程办税

此前，受疫情影响，各地未按原定规划开通汇算清缴。近期，随着疫情防控形势趋稳，不少地区逐步开放个税年度汇算线上业务。

据不完全统计，目前，已有云南、山西、辽宁、吉林、江苏、广东、海南、上海、浙江、福建等地先后开放了个税汇算远程办税功能，而北京、湖北等地仍未开放。国家税务总局发布通知称，后续随着各地疫情防控情况变化，个税汇算清缴的通道还会陆续分批分区开放。

个税汇算业务开放后，为推动汇算工作有序进行，各地税务机关改进办税方式，拓展“个人所得税”APP、电子税务局网站、自助办税终端等“非接触式”远程办税渠道。

以最常用的APP办理为例，打开“个人所得税”APP，点击进入“综合所得年度汇算”，即可办理个税汇算业务。纳税人能够在个人收入纳税数据中看到自己2019年度的每一笔应报收入和相应的预缴税额，在确认个人基础信息、汇缴地和已缴税额后，即可填报银行卡信息申领退税。

“用APP办汇算很方便，不论是公司财务还是我们这些普通纳税人，疫情期间不需要出门就能办税，省心又安心。”魏冬说。不过，由于同时使用人数较多，线上办税有时会卡顿。“使用的时候，经常要输入信息好几次才能成功登录APP，登陆以后界面上方不时提示‘系统开小差了，请稍后再试’，说明办税软件还有提高的空间。”

对此，12366纳税服务平台工作人员介绍，因在线人数过多，个人所得税APP可能会存在运行不够流畅的问题，后期经过升级将逐步改善，遇到此类情况的纳税人可以选择错峰登录办理。

总体上，线上办税正朝着高效便捷的方向不断改进，为纳税人提供更多方便。国家税务总局纳税服务司有关负责人韩国荣表示，“非接触式”办税缴费服务并非是税务部门应对疫情的临时举措，而是持续巩固拓展服务质量的长效之举。

据了解，国家税务总局网站已从3月17日起开设了线上“税务讲堂”，以帮助纳税人准确掌握、及时享受税费优惠政策，让纳税人实现“应享尽享”。其中，“‘非接触式’网上办税清单及问题解答”栏目针对185个涉税事项和35类常见问题给予解答。个人所得税年度汇算清缴的官方网站和各地税务机关也为纳税人提供了详细的办税培训材料。

个税惠民实招多

“能享受退税但没有办汇算还能拿到退税吗？”“如果年收入不到12万元，或者需补税金额不到400元，用不用办汇算？”“本地还没有开通，什么时候能办？”——毕竟是“首次”，纳税人疑问不少。

对此，税务部门提醒纳税人，并不是所有纳税人都必须办理个税综合所得汇算业务，有三类人不需要办理汇算：纳税人需要补税但综合所得年收入不超过12万元的、纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的、纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或者未申请年度汇算退税的。对于必须到服务厅办理的非紧急事项，纳税人也可以待疫情过后再行办理。

“目前，个税汇算工作正有序展开，由于办理汇算的单位分批次进行服务，有些纳税人可能会发现APP页面显示‘暂缓开通’，这完全不必着急，随着各单位陆续开放办理，纳税人能够按时完成其个税汇算申报。”针对一些地区仍未开通个税汇算线上业务，税务部门工作人员介绍，有特殊急办需求的纳税人，经预约仍然可以通过为其定向开通的APP办理汇算业务，“随着一些地区疫情防控响应级别向下调整，汇算远程办税渠道会更畅通。”

除了汇算工作稳步推进，近年来个税领域的一系列惠民红包正变成居民手中的真金白银：年度综合所得“起征点”（即计算应纳税所得额时的减除额）达到6万元，相当于每月5000元，大幅高于个税改革前的每月3500元；将工资薪金、劳务报酬等多项收入统一纳入综合所得，税率表大幅调整；引入养老、租房、房贷、子女教育等多项密切关系到民生福祉的专项附加扣除……一揽子个税新政，在建立起综合与分类相结合的税制同时，也体现了公平对待不同性质劳动、提高居民收入和消费能力的政策落脚点。“这是我们纳税人看得见、摸得着的实惠。”杨沛说。

国家税务总局所得税司副司长叶霖儿介绍，在疫情发生后，税务总局围绕支持复工复产、鼓励公益捐赠、支持防护救治等重点工作出台了一系列个人所得税支持政策。

为支持防护救治，两类人群可以享受支持防护救治的个人所得税政策，对参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者发放的财政补助、参与疫情防控人员取得政府规定标准的疫情防治临时性工作补助和奖金，免征个人所得税。

为鼓励公益捐赠，对于通过公益性社会组织和县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品、直接向承担疫情防治任务的医院捐赠应对疫情物品，允许企业所得税个人所得税在税前全额扣除。

为支持个体工商户复工复业，对湖北省境内的个体户、个人独资企业和合伙企业，代开货物运输服务增值税发票时，暂不预征个人所得税；对其他地区的上述纳税人按代开发票金额预征个人所得税的比例暂由1.5%降至0.5%。个税“利好”，正越来越多。

(责编：牛镛、岳弘彬)