民企加快复工复产稳就业（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

亨通集团常熟国际海洋产业园码头，伴随着汽笛长鸣，一艘满载超高压海缆系统的海洋工程敷设船顺利起航。“发挥优势为‘新基建’添砖加瓦，疫情阻挡不住我们复工复产的步伐。我们因改革开放而生，因国家发展而壮大，关键时刻理应扛起责任。”亨通集团董事局主席崔根良说。

习近平总书记指出，民营经济是我国经济制度的内在要素，民营企业和民营企业家是我们自己人。

新冠肺炎疫情发生以来，广大民营企业牢记习近平总书记嘱托，一方面积极筹措资金物资，助力抗击疫情；一方面有序复工复产，释放发展潜能，彰显家国情怀和使命担当。

“需要什么就生产什么、捐赠什么”

2月1日以来，每一个万籁俱寂的深夜，红豆集团西服生产车间都是灯火通明，200多名员工埋头裁剪、缝制、打包，争分夺秒地完成紧急订单任务。

着眼抗疫需要，红豆集团“秒改”生产线，将西服生产线调整为国家急需的防护服生产线。几个生产组开启“PK”模式，员工干劲十足、效能不断攀升，量产后一般防护服产能达每月30万件。

疫情发生后，全国工商联发出通知，各地工商联、各直属商会或者发倡议书，或者发公开信，迅速组织动员民营企业参与疫情防控，民营企业迅速成为战疫中一支重要力量。

“需要什么就生产什么、捐赠什么！急需什么就优先生产什么，捐赠什么！现有产能不够，就临时改扩建生产线！”关键时刻，广大民营企业迅速响应，迅速行动，报国为民的满腔热忱令人感佩。

九州通、以岭、人福等医药企业一面捐款捐物，一面紧急全面复工复产，保障供应；疫情初期，医疗防护物资紧缺，广大民营企业纷纷调动优势资源，加紧供应；武汉高德红外加班组织生产的人体温度快速筛查仪被紧急部署到交通枢纽和武汉各大医院；临时建设的武汉火神山医院、雷神山医院更是成为爱心的汇聚点——IT设备由联想捐赠，家电来自美的、TCL和创维，金牛管业捐赠了所需管道产品；春秋航空所有执飞航线免费承运救援物资，传化物流、顺丰速运、京东物流纷纷开通特别通道……

抗击疫情，保障供应尤为紧急。全国工商联农业产业商会及时发出保证供应稳定物价的倡议，伊利、娃哈哈、洽洽食品等食品加工生产企业纷纷捐赠物资；物美集团设立专项基金，平抑蔬菜等民生商品价格；盒马武汉门店成立专门团队，为医疗单位提供基本供应；苏宁易购下发不涨价通知，物流保持半日达服务；美团增加优质供应商，增加了净菜和半成品类商品……

来自全国工商联统计数据显示，截至3月30日9时，全国共有110314家民营企业通过捐款捐物、设立基金、提供保险保障、租金减免、各种补贴等方式支持疫情防控，捐款172.14亿元，捐物价值118.83亿元，设立基金61.81亿元，其他类保险保障、租金减免、补贴等151.21亿元。

“稳发展、保就业，民营企业责无旁贷”

当下，复工复产按下快进键。受疫情冲击，民营企业不同程度遭遇经营困难，就业压力明显增大。

3月27日，娃哈哈集团举办了一场名为 “春暖花开 国聘行动”的云招聘，计划招募超千人。“民营企业是吸纳就业的主力军，稳就业是我们义不容辞的责任。” 集团董事长宗庆后说，“关键时刻，企业家要守好自己的门、管好自己的人、做好自己的事。”截至目前，娃哈哈全国80多个生产基地、180多家分公司已全面复工，重点生产纯净水、八宝粥等民生物资，助力恢复正常生产生活秩序。

位于长沙市经开区的三一集团18号厂房，500多台设备满负荷运转，车间产能已达去年最高生产水平。装配线上，一台台正在安装驾驶室的泵车即将下线。

“尽管疫情制约了部分需求，但未来会迎来反弹，我们看好国内外市场，整个生产装配线都开足了马力，尽可能扩大产能。” 三一集团高级副总裁、泵送事业部董事长向儒安介绍，截至3月28日，三一集团复工率已达100%。疫情发生之初，三一集团还将未投产的生产车间改造成医疗物资生产车间，既为防疫出一份力，也保了效益、稳了就业。

稳就业，也是稳民生稳民心。杭州市余杭区良渚大学科技园内，刚刚复产的浙江海虹控股集团会议室内气氛有些凝重——外商撤单要求增多，正在建设的两个新材料项目是否缓一缓？

“项目暂停，影响太大，首当其冲的是工人，这个时候失业，就可能影响整个家庭。”认真讨论后，董事长陈海贤拍板：不仅不缓建，还要用好国家扶持政策和宽松的融资环境加速推进，“稳发展、保就业，民营企业责无旁贷”。

“一个好汉三个帮，齐心协力，共克时艰”

眼下，正是春茶采摘好时节，但受疫情影响，茶叶难卖，茶农求助京东电商平台。为此，京东物流整合线上、线下全渠道资源，发挥以物流带动商流的优势，帮助春茶“走出茶园”。

面对疫情冲击，众多民营企业坚守生产一线，守望相助，协力配合，保障产业链市场环环相扣。

浙江义乌，菜鸟国际揽收中心，自动化的分拨设备正将快递员收揽来的包裹扫描、分类，晚上10时许，这些包裹会被装上卡车运往杭州萧山国际机场，从那里运往世界各地。

“受疫情影响，国际客航停飞，货运资源骤然紧张。”菜鸟总裁助理、速卖通出口物流事业部总经理熊伟介绍，国际物流供应链关系到稳外贸，畅通国际物流迫在眉睫。据介绍，菜鸟国际航空货运目前已全面复工，并持续扩大常态化包机，弥补国际运力的不足，目前已陆续开通多条包机航线。

日前，广东欣旺达电子股份有限公司的生产车间一片繁忙，一组组锂电池在生产线上快速传送，全自动机械手迅速分拣，工人正紧张操作。欣旺达是华为、小米等知名消费电子企业和5G设备厂商的合作伙伴，它的复工，直接关系着产业链稳定。

欣旺达进行物料缺口排查时发现，精密电阻等物料有较大缺口，如果不能及时补充材料库存，订单将无法按预期时间交付。欣旺达立即联系物料供应商，核查货源、协商议价，尽最大努力保证生产链高效运转。

“复工复产需要全流程解决方案，企业单打独斗不行”，欣旺达电子股份有限公司董事长王威说：“一个好汉三个帮，齐心协力，共克时艰！”

亚厦控股有限公司前段时间“忙疯了”——同时参建武汉雷神山医院、湖北咸宁中心医院隔离病房、绍兴防疫隔离安置区等项目。项目多、任务急，资金需求旺盛。浙商银行绍兴分行上门服务，为公司承销了1亿元的疫情防控债。项目加速运行，带动上下游一大批中小建材供应商、建筑施工单位复工复产。而这些中小企业近期同样面临资金周转困难，浙商银行再次伸出援手，有效降低了中小企业的现金流压力和融资成本。

“服务国家，服务社会，危中求机”

危和机总是同生并存，克服了危即是机。危中思变才能趋利避害、化危为机。

致力于在线教育的好未来教育集团站上了风口。2月10日，全国各地数百所公立学校的上万名教师，在好未来自主研发的“直播云”平台上，开讲2020年第一堂课。疫情期间，好未来旗下学而思培优推出了免费公益课，累计为学生提供线上学习服务近700万人次。

“作为民营企业，应对疫情冲击，及时优化发展策略，创新商业模式，我们只有积极服务国家，服务社会，危中求机，才能赢得广阔的发展空间。”好未来教育集团董事长白云峰深有感触地说。

奇安信集团是一家网络安全公司。复工复产，网上工作量激增，公司快速研究用户需求，优化产品性能，旗下的蓝信移动办公平台目前可支持万人同时在线办公，助力园区和企业有序、安全、高效地复工复产。

“疫情如大考，考验的是一家企业的执行力、应变力，更是社会责任感。在抗击疫情中，我们增添了不断改革创新、做强做大、奉献社会的发展动力。” 奇安信集团董事长齐向东说。

这次疫情对中小企业的冲击更大一些，更需要他们发扬企业家精神，顽强拼搏，攻坚克难，努力战胜疫情挑战。

今年28岁的聂剑霞，是安徽合肥老乡鸡餐饮公司保利茂店的店长，年前囤了不少货，但是，突发的疫情打乱了计划。

聂剑霞正一筹莫展时，公司总部出台了举措：加大外卖力度，推出团餐业务。于是，门店立即着手推出单人套餐，收集复工企业信息。聂剑霞最终顺利拿下了一家公司的团餐业务，弥补了不少亏损。与此同时，疫情暴发后，他们还推出了适合分餐制的外卖单人套餐，线上新零售也开展起来。截至目前，老乡鸡全国门店复工已超700家，复工率90%，营业额已恢复七成。

（本报记者刘维涛、杨昊、易舒冉、方敏、王云娜、姜晓丹、姚雪青、游仪）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 01 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)