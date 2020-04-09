按规定公布的国际运价不得篡改

本报北京4月8日电 （记者赵展慧）民航局近日下发关于进一步加强疫情期间国际航空运输价格管理的通知，要求进一步规范疫情期间国际航空运输市场秩序，确保国际航空运输价格平稳有序，切实维护旅客和货主的合法权益。
航空公司要进一步扩大直销渠道，严格执行国际运价政策，严格落实明码标价等有关规定，及时、准确、全面地公布国际运价水平及适用条件等，同时要加强对销售渠道的管理，督促OTA（在线旅游）平台、销售代理企业严格执行相关政策，对违规操作的OTA平台、销售代理企业要从严处理。
各OTA平台和销售代理企业要严格执行国际运价政策，不得篡改航空公司按规定公布的国际运价水平及适用条件，OTA平台要督促平台上的销售代理企业严格执行相关政策，对违规操作的销售代理企业要从严处理。
民航各地区管理局要加强对国际运价的监督检查，并将价格违法违规行为依据《民航行业信用管理办法（试行）》进行处理；中国民航信息网络股份有限公司要加强对订座系统的管理，对异常订座账号、订座指令等要及时干预处理；中国航空运输协会要加强对会员销售代理企业的管理，强化行业自律，从严处理违规操作的销售代理企业。
民航局提醒广大旅客、货主，要选择正规渠道购买机票或托运货物，并保留好有关凭证，避免上当受骗。旅客、货主如发现价格违法违规行为，可按照规定及时向国家有关部门投诉举报。
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