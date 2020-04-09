武汉首开中亚国际联运汽车班列

据新华社武汉4月8日电 （记者王贤）216辆由武汉本地企业生产的小汽车8日在武汉大花岭火车站陆续装车启运，将从新疆霍尔果斯车站出境发往乌兹别克斯坦。这是武汉首次开行中亚国际联运汽车班列，也是铁路部门助力武汉汽车生产企业整车出口，服务“一带一路”建设开辟的国际物流新通道。

据介绍，第二列中亚国际联运汽车班列已启动装车计划。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 03 版）

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