邮政业基本恢复疫情前服务能力

本报北京4月8日电 （记者李心萍）记者8日从国家邮政局获悉：今年清明节期间（4月4日至6日），全国邮政业共揽收包裹5.3亿件，同比增长37%，已基本恢复至疫情前的服务能力。
自疫情发生以来，邮政业坚持一手抓科学防控疫情，一手抓有序复工复产。在疫情防控方面，截至4月6日，邮政企业、快递企业累计承运、寄递疫情防控物资22.68万吨、包裹2.43亿件，发运车辆4.66万辆次，货运航班522架次。在复工复产方面，截至3月底，全国主要寄递企业到岗率已达98.6%，主要寄递企业市级以上分拨中心全部恢复正常运行，主要寄递企业营业网点（不含末端备案网点）营业率达99.7%。
当前，湖北和武汉地区的邮政业正按照“分区分企分类分时”原则有序推进复工复产。截至4月7日12时，湖北省主要寄递企业从业人员累计返岗76260人，返岗率达92.92%，营业网点累计恢复营业12159个，复工率达93.55%；武汉市主要寄递企业从业人员累计返岗31192人，返岗率为84.3%，累计恢复营业网点3280个，网点复工率达79.63%。
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