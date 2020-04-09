北京鼓励国Ⅲ汽油车淘汰更新

本报北京电 （记者贺 勇）记者从北京市生态环境局获悉，自今年4月1日至2021年12月31日期间，凡在北京登记注册的国Ⅲ排放标准汽油载客汽车和汽油载货汽车提前报废或转出，车主可享受政府补助，单车最高补助标准为2.2万元。

北京机动车保有量已达640万辆，机动车排放污染成为影响大气环境质量的主要来源之一。其中老旧机动车辆排放污染问题尤其突出，目前北京国Ⅲ排放标准汽油车约23.3万辆，约占汽油车保有量的4.4%，但其排放的挥发性有机物、氮氧化物分别约占汽油车排放的10%左右。据测算，将国Ⅲ排放标准汽油车更换为国Ⅵ排放标准汽油车，单车的挥发性有机物和氮氧化物可减排90%。

为减少机动车排放污染，北京市自2009年起持续实施高排放老旧机动车淘汰鼓励政策，11年来累计淘汰各类老旧机动车295万辆，共减少氮氧化物和挥发性有机物排放约15.3万吨。3月27日，北京市政府办公厅又印发了《北京市进一步促进高排放老旧机动车淘汰更新方案（2020-2021年）》，重点鼓励国Ⅲ排放标准汽油车加快淘汰更新。

根据该方案，在2020年底前淘汰的国Ⅲ汽油车，对载客汽车，实施报废的单车补助4000元-22000元，进行转出的单车补助2000元-11000元；对载货汽车，实施报废的单车补助14000元，进行转出的单车补助7000元。此外，若报废或转出国Ⅲ排放标准老旧汽油车的车主更换新车，汽车生产企业将给予奖励，奖励额度不低于政府补助。

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