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世界知识产权组织公布2019年数据

中国国际专利申请量全球第一

2020年04月09日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社电 世界知识产权组织（产权组织）7日表示，2019年中国超过美国成为该组织《专利合作条约》（PCT）框架下国际专利申请量最多的国家。

　　根据产权组织7日发表的新闻公报，2019年中国在该组织PCT框架下提交了58990件专利申请，超过美国提交的57840件，成为PCT最大用户。产权组织总干事高锐在新闻公报中说，1999年该组织收到中国提交的专利申请为276件，2019年这一数字飙升至58990件，20年间增长了200倍。

　　数据显示，2019年PCT前五大用户除中国和美国外，还有日本（52660件）、德国（19353件）和韩国（19085件）。中国华为公司以4411件申请连续第三年成为企业申请人第一名。位居其后的是日本三菱电机株式会社（2661件）、韩国三星电子（2334件）、美国高通公司（2127件）和中国广东欧珀移动通信有限公司（1927件）。

　　在教育机构中，加利福尼亚大学以470件已公布申请蝉联2019年榜首，清华大学以265件位列第二，之后是深圳大学（247件）、麻省理工学院（230件）和华南理工大学（164件）。

　　此外，2019年使用产权组织马德里体系提交国际商标申请最多的仍是美国，其次是德国、中国、法国和瑞士。

　　高锐表示，在通过产权组织提交国际专利申请的数量方面，中国跃升至首位，这突出表明创新地理格局在向东方转移，来自亚洲的申请已占全部PCT申请的半数以上。虽然知识产权日益成为全球竞争的核心，但“创新不是零和游戏”，全球创新净增长意味着新药、新通信技术和应对全球挑战新方案的出现，这将使所有人受益。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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