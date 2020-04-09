好政策“看得见”更要“摸得着”

赵乃育 绘

记者近日在西部一些地区走访发现，各地复工复产工作在有序推进中。受新冠肺炎疫情影响，一些小微企业、个体商户受到较大冲击：房租空转、经营亏损、辞退员工、借贷无门、资金链断裂、信心不足……甚至出现“复工复产即破产倒闭”的情况，小店老板在开门与关门之间焦灼摇摆。

部分小企业负责人、地方主管干部、金融机构人士等建议：各地的减负政策接下来要更细更实；可以积极尝试发放消费券，拉动消费；破解贷款难，畅通融资渠道。

“我的小店，还没满月”

“优品干果店”位于赤峰市翁牛特旗最繁华的一条商业街，门上贴着“转兑”通知。老板李红杰说，这是去年腊月开张的新店，房租、装修、进货等共投资40余万元，借了不少外债，本想着春节期间糖果干品大卖，尽快回笼资金，没想到经营还没满月，就相当于关门了。

“3月恢复营业后，我来店里一看，年前进的货全发霉了，瞎了万把块钱。”更让李红杰难受的是，近半个月来，店里几乎没有生意，每天要亏两三百，越干越亏。“再也不投资做买卖了”她边说边掉眼泪，受疫情影响她已经赔光了家底。

终于盼来复工复产，陈艳蕾迫不及待地来到自家的鑫四季鞋店，第一件事就是用红纸贴出六个大黑字：“撤店清仓处理”。“不算运费、房租，进价甩，都没人买，一天才卖出6双鞋，实在干不下去了。”陈艳蕾道出了周围不少商家的心声。她的店铺位于内蒙古锡林郭勒盟多伦县商业主干道东仓街南段，短短不到500米的一条街，贴出“撤店”“转兑”“出租”字样的店铺多达25家……

像李红杰、陈艳蕾的商铺一样，“亏损”成了疫情之后小微企业、个体户的普遍遭遇，少则几万，多则近百万。尽管疫情期间只停业10天，易购通讯有限公司总经理苏博仍用“惨淡”形容今年的生意：2月仅卖出40台手机，是正常销量的十分之一。虽然营业额锐减，但店铺房租照交，17名员工工资减半发放，公司共亏损12万元。

比亏损更让人担忧的，是随之而来的辞工和开门难。“年前公司好几车地往外卸货，疫情一来货车全不动弹了。”做商贸流通生意的王永超说，受疫情影响，公司资金链断裂，拖欠36名员工14万元工资。“现在账户余额只剩下18000元，只要一发工资，公司彻底破产。”王永超无奈地说，为了挺过难关，只好辞退了公司的15名超市促销员。

记者走访看到，餐饮、服装、住宿、零售等普遍受到疫情影响，小店铺在复工复产中走入“越小越难”的窘境，一批个体户不得已腾空店铺，合上锁头，关门转兑。

中午饭点，记者来到多伦县东盛斋莜面馆，15个包间、近200个座位，没看到一桌客人。“现在店里一天顶多四五桌客人，线上外卖两天只卖出去一单。”店长郝智霞说，恢复营业以来，每天平均亏损2000元，为了节约成本，不得已辞掉了3名服务员，洗碗、配菜、搞卫生全都自家人上。

小本生意难做。因为不知疫情何时结束，店主们有点心慌。“干不下去了，就算领导带头下馆子，消费者信心的恢复还是得有个过程。”多伦县马兰牛肉面馆老板冀秀刚正在店里清理东西。他的面馆经营14年了，全家老小就指望这个小店维持生计，怎么舍得关门呢，但每天一开门就是亏损，房租还得按时缴，真是让他焦心。

贷款难或成“夺命稻草”

困难时期，贷款可以说是小微企业、个体户的“救命稻草”，但贷不上款或成“夺命稻草”。虽然近期国家出台了一系列金融纾困政策，但由于经营规模小、财务制度不健全、抗风险能力较弱，且缺少固定资产抵押物，小微企业、个体户在金融市场中相对弱势，融资可得性差。

营业额减少，但房租照交、工资照发，还要按期还贷，又遇融资难，这是复工复产后的小微企业、个体户面临的共性困难。

一家于3月1日复工的汽贸公司，截至3月25日仅销售了8辆汽车，不到去年同期的三分之一。总经理付智超说，每年3月至5月是当地汽车销售旺季，但受疫情影响，今年生意萧条。“停工停产2个月，老百姓没收入或收入减少，直接影响了消费能力。”他分析当前一些小微企业、个体户的形势说，“运营成本一点没少，营业额却明显下降，店铺在开门与关门之间摇摆。”

春天已来，而乌兰察布市兴和县兴通路的雾雨风女装店里却堆满冬装。老板沈晓霞告诉记者，由于上游供货商没复工，自己进不到春装，冬装又错过了销售期，全部积压卖不出去。“我算过大账，往年这两个月能有小两万元的利润，今年不仅没赚钱，还赔进去2个月的房租。恢复营业后也没啥客人，营业额都不够给销售员发工资。”尽管10月房租才到期，但她悲观地认为，今年上半年客流可能总体不好，亏本已成定局，只好贴出“此店转租”的公告。

背负还贷压力的企业更是艰难。记者随机走访的一家道路交通设施有限公司，今年6月要还一笔50万元的银行贷款。公司总经理郑小东焦虑地说，疫情期间企业项目暂缓验收，工程款至今未到位，还给36名员工空发了26万元的工资。“按期还贷的压力很大。”公司正在申请贷款展期，争取渡过眼前的难关。

除了贷款到期，有的小微企业甚至面临抽贷、断贷困境。部分小微企业负责人告诉记者，由于疫情发生后公司营业额锐减，现金流紧张，银行因此下调了信贷额度，进一步加大了公司的资金压力。

困难时期，贷款可以说是小微企业、个体户的“救命稻草”，但贷不上款或成“夺命稻草”。虽然近期国家出台了一系列金融纾困政策，但由于经营规模小、财务制度不健全、抗风险能力较弱，且缺少固定资产抵押物，小微企业、个体户在金融市场中相对弱势，融资可得性差。

记者在多地采访发现，一些小微企业、个体户四处借贷碰壁。“太难了！”一家工艺品有限公司总经理孔繁森告诉记者，银行贷款普遍需要抵押、担保，但小微企业很难达到要求。抵押物方面，公司位于创业孵化园，自己的住宅本身又有贷款，都不可以抵押；担保人方面，根本找不到公职人员为自己担保；担保公司方面，即使有公司出面担保，还得再走“反担保”程序，周期漫长，企业着急用钱，这也行不通。

政策实惠要更细更实

小微企业、个体户的经营状况代表一个城市的烟火气，尽管小店都陆续恢复营业，但能不能尽快恢复热闹的景象，还需要各方都来推一把力，出台一些接地气的救急政策，想方设法让他们生存下来。

多伦县就业局局长武旭光说，全县共注册有6000多家小微企业、个体户，每年可提供2000个新增就业岗位，解决了全县80%以上的就业人口。疫情特殊期间，小微企业、个体户大多都出现生存困境，好政策很多，但能真正关照到小商小贩的却不多。

当记者问到，复工复产中对小微企业、个体户有哪些真正落地的优惠政策，一县发改委副主任想了一会儿后说，“电费降低了”落实得比较到位。他坦言，复工复产中，从上而下确实出台了不少“减免缓”政策，但对于部分小微企业，尤其是个体户来说，获得感并不强。“现在很多政策冠上一个‘重点企业’‘目录企业’后，利好就针对部分、不面向全部了。”

记者综合小企业负责人、地方主管干部、金融机构人士等的建议，认为当下要有效解决小微企业、个体户的生存困境，亟须从以下几个方面做工作：

一是各地的减负政策接下来要更细更实。落实好增值税小规模纳税人减税政策；可通过停征特种设备检验检测费、停车占道费、非居民污水处理费等减负；除承租国有资产类经营用房减租外，结合地方实际情况出台相关优惠、奖励和补贴政策，鼓励业主为租户减免租金；对水电气阶段性降价，实行“欠费不停供”等。

二是积极尝试发放消费券，拉动消费。业内人士认为，消费券让居民在经济发展进程中更有获得感，并有助于消费、投资和生产之间的良性循环，可进一步优化和推广使用这种方法。近日，江苏、浙江、内蒙古等省区市的不少城市通过“红包雨”的方式刺激消费，并指定消费券使用方向为餐馆、理发店等小门店。

三是破解贷款难，畅通融资渠道。中国人民银行已经决定对中小银行定向降准，通过银行传导有利于促进降低小微、民营企业贷款实际利率，直接支持实体经济。某地小微企业商会会长苏博感建议，金融机构加大普惠型小微企业、个体工商户和私营企业主经营性贷款精准投放，可创新担保方式。比如，目前“三户联保”担保机制让农牧民非常受益，在小微企业、个体户融资中，控制好贷款风险的基础上，可以探索使用这种担保机制，降低融资门槛。同时，银企存在“信息差”，建议政府主动组织银企对接活动，让小微企业、个体户及时获悉贷款政策、得到贷款支持。（记者张丽娜 王靖 安路蒙 恩浩）

(责编：栗翘楚、杨曦)