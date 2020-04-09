人民网>>财经

线上化助餐饮业赢“疫”外商机

2020年04月09日08:26  来源：经济参考报
 

　　尽管疫情不可避免会对经济发展带来影响，但随着国内防控形势向好，经济运行的生机与活力正不断显现。商场的消费活跃指数上升、零售的开店量回暖……来自支付宝、拼多多、大众点评等多家互联网平台的大数据，从多个维度传递出经济一线的“春意”。新华社发 曹一 作

　　新冠肺炎疫情让全国餐饮企业遭遇了一个“最漫长的冬天”，随着疫情防控形势好转，行业加速复工营业，一些企业洞察先机、提早布局，用大数据、人工智能等新兴手段为餐饮业赋能，迎来“疫”外收获，培育出新的增长点。业内人士认为，随着行业日趋回暖，市场加速调整，餐饮业将迎来新的发展“食”代。

　　餐企复工按下“加速键”

　　随着国内疫情防控形势逐步好转，餐饮企业陆续复工复产。目前，餐饮企业复工已开启“加速键”。商务部3月26日公布的数据显示，餐饮企业的复工率达到80%左右，商务部重点联系的3000家餐饮门店营业收入占去年同期的比重一周内回升10个百分点左右，比2月份最低点回升30个百分点以上。

　　为放开搞活餐饮业，山东日前发出通知，鼓励公众餐饮消费，全面恢复酒店、饭店、饭馆、餐厅（内部食堂）、快餐店、食品摊贩等的经营秩序。

　　在山东，被抑制的餐饮消费需求和市场信心重新释放。记者走访济南多家餐饮企业看到，企业在做好防控措施的前提下，有序开门纳客，整座城市重燃“烟火气”。山东舜和酒店集团董事长任兴本告诉记者，目前单店日均收入超过15万元，已经接近正常收入的一半。

　　数据显示，截至3月31日，山东省限额以上1811家餐饮企业中复工1699家，开业率94.1%。50家重点餐饮企业已全部开业30个、部分开业的15个，1590个门店开业1120个，开业率为70.4%。

　　餐饮业活力正被“捂热”

　　“在企业积极自救和政府帮助下，现在集团在全国各地的餐厅陆续恢复营业，那么大的消费市场摆在眼前，我们对未来仍有信心。”山东凯瑞商业集团市场营销总监侯明敬说。

　　错失春节这一黄金消费期又在整个一季度几乎颗粒无收的餐饮企业，对未来仍旧保持乐观。中国饭店协会的数据显示，多数餐饮企业认为行业营收遭受重创，但疫情过后行业可迅速恢复。其中，49%的餐企表示行业可在疫情结束后3个月恢复，46%表示需要6个月恢复。

　　山东省饭店协会会长、山东蓝海酒店集团董事长张春良说，除了出台具体帮扶政策，还要营造鼓励消费的大环境。

　　餐饮业活力正被“捂热”回暖。中国饭店协会认为，疫情导致餐饮行业损失惨重，但从第二季度开始，随着企业积极自救和复工复产政策进一步落实，餐饮业收入会出现小幅增加，收入同比预计会减少40%左右；第三季度后，餐饮业开始逐渐进入反弹期后的恢复增长期，餐饮收入逐渐与去年持平；第四季度，餐饮业进入补偿性消费增长期，餐饮收入同比会有大幅增加。

　　多名餐饮行业从业者认为，疫情过后，餐饮业市场会有反弹，但谈不上出现“报复性消费”。任兴本认为，疫情让人们长时间宅在家中，饮食和消费习惯很可能发生改变，餐饮业需要提前预判，提早应对。

　　智能化升级现突破口

　　在今年这个“最漫长的冬天”里，一些企业苦苦支撑、艰难度日，也有一批企业洞察先机、提早谋划，迎来“疫”外之机。

　　——高端外卖市场潜力大。疫情在一定程度上加速了餐饮行业线上化的进程，一些原本与外卖契合度不高的高端餐饮、老字号企业，也推出了外卖服务。任兴本说，原来舜和很少顾及外卖业务，但疫情期间加大了外卖业务比重。运行一段时间下来，发现高端外卖市场需求量很大。

　　“酒店内卖空间有限，外卖市场无限，关键要结合市场需求开发外卖产品。”任兴本表示，下一步会借助移动互联网技术打造顾客私人定制服务，将服务由酒店搬到家庭，比如为老人举办寿宴等。今后，舜和酒店会把高端外卖市场开发作为集团发展战略。

　　——“无接触服务”加速拓展。“无接触配送”“无接触用餐”“送餐机器人”，这些疫情期间为适应防控疫情需要而推出的新举措，成为餐饮业智能化升级的突破口。任兴本认为，要用大数据、人工智能等新兴手段为餐饮业赋能，为顾客提供精准高效服务。

　　济南超意兴餐饮有限公司以快餐为主业，关闭堂食期间上线了手机小程序点餐，顾客可到店“无接触”取餐，由于节省了到店等餐时间，这种方式得到了许多白领的喜欢和认同。超意兴公司总经理助理宋业飞说，这给了他们灵感，今后打算在一些写字楼建保温餐柜，顾客手机点餐下单，他们将饭菜打包后配送至餐柜，顾客扫码取餐，实现全程不见面、无接触。

　　——菜品向工业化产品转变。疫情期间，海底捞、西贝、广州酒家、北京杨记兴等餐饮企业加大力度开发半成品或成品的食品，原来的堂食菜品变成了工业化产品，消费者在家里只需给食品加热就可以享用到餐厅的味道。

　　近日，山东凯瑞商业集团投资4亿元，启动建设新一代“中央厨房”，不仅满足了凯瑞旗下餐厅自身需求，也将其加工物流系统共享给了社会。

　　中国饭店协会认为，餐饮行业是劳动密集型行业，人员多、人均效率低，通过工业化发展实现标准化生产是解决行业痛点的有效途径。疫情过后，会有越来越多的企业加入到餐饮食品工业化行列，未来餐饮食品化是一个巨大金矿。（记者陈国峰）

(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved