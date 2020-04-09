互金协会提示参与境外虚拟货币交易风险

中国互联网金融协会近日发布关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示，提醒任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。

据了解，2017年中国人民银行等七部门发布公告，明确虚拟货币交易和首次代币发行（ICO）行为是非法金融活动以来，为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。在诱导消费者入场后，平台会采用各种操纵市场手段侵占消费者财产。

由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，通过频繁变更网站域名和服务器地址、采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

为此，中国互金协会提醒会员机构应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。同时提示广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为。（记者张千千）

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