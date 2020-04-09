58同镇报告解读宅家娱乐：98.62%用户看短视频 81.52%坚持锻炼

人民网北京4月9日电（记者夏晓伦）日前，58同镇发布《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》，通过对6315份有效样本的调查统计，解读县域用户疫情期间“宅家”时的休闲娱乐行为。在本次调研用户中，男性居多，达54.01%，31-40岁用户占比达36.2%。中专/高中/职高学历占比达38.76%，大专及以上学历占比23.71%。其中，国企、公务员、事业单位人员、私企等稳定就业人群占比35.25%，已婚已育用户占比79.62%，有两个及以上子女的用户占比高达40.52%。从受访者月收入情况看，下沉市场用户收入主要集中在6000元以下，占比达84.19%。

据58同镇《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》统计，用户疫情期间平均每天休闲娱乐时间长达6.69小时，67.32%的下沉市场用户将手机休闲娱乐作为首选方式，平均每天手机娱乐时间长达6.02小时。53.35%的下沉市场用户选择用手机看新闻，其次是刷短视频和追剧看电影，分别占比48.84%、47.51%。可见，疫情牵动着全国人民的心，即便是休闲娱乐时，也不忘关注国际国内疫情动态，了解最新抗疫资讯。

在疫情防控期间,观看视频是很多人必备的“宅家”休闲选择。58同镇《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》显示，99.14%的下沉市场用户在疫情期间都有观看视频的习惯。在观看视频的类型方面，偏爱电视剧的占比53.21%，其次是新闻和电影，分别占比48.41%和44.51%。疫情期间，有12.83%的用户为了观看视频进行了会员充值，7.89%的用户点播了付费视频。90.83%的用户表示在线视频的观看习惯发生了变化。其中，49.83%的用户观看视频的时间比平时更长，37.24%的用户观看视频的类型变得更多，28.65%的用户选择在更多的平台观看视频。

58同镇《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》还显示，98.62%的用户疫情期间有看短视频的习惯，最受用户喜爱的三类短视频是本地新鲜事儿，新闻资讯和幽默搞笑，占比依次为55.06%、51.78%、44.86%。时长在15秒-3分钟之间的短视频更受下沉市场用户青睐，偏好占比达58.33%，而在短视频博主类型方面，社会名人、熟人好友和娱乐明星更受关注。疫情期间，87.65%的用户观看段视频的习惯发生了变化，其中，45.65%的用户看短视频的时间比以往更长，13.78%的用户相比以前更愿意参与短视频的点赞、评论等互动。

据58同镇调研数据统计，89.79%的用户在疫情期间有观看直播的习惯，新闻、真人秀和购物直播分别占据了直播偏好类型前三甲，占比分别为53.3%、37.15%、19.38%。男性更偏爱游戏、赛事、新闻发布会直播，女性更偏好购物直播。疫情期间，81.24%的用户观看直播的习惯发生了变化，其中， 42.57%的用户观看直播时间比平时更长，34.11%的用户观看的直播类型更丰富。12.25%的用户相比以往更愿意参与给主播点赞和评论等互动，疫情期由于缺乏线下的、面对面的交流，线下用户将社交互动的情愫寄托于线上，提升了线上互动的主动性。

与以往相比，游戏用户在疫情期间的积极性普遍提高。58同镇《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》显示，69.03%的下沉市场用户疫情期间的休闲娱乐时光会选择打游戏，其中，手机客户端游戏占比36.67%排名第一、小程序游戏占比32.3%排名第二。与以往相比，66.03%的用户疫情期间游戏娱乐的习惯发生了变化，主要表现在23.8%的用户打游戏时间更长，21.38%的用户尝试玩的游戏数量更多，也有19.81%的用户之前不喜欢打游戏，疫情期间加入游戏列队。

除此之外，据58同镇《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》数据，疫情期间，81.52%的用户有坚持锻炼的习惯，不过，64.56%的用户选择在家锻炼。78.24%的用户表示，疫情改变了健身习惯，其中，33.59%的用户由户外锻炼改为室内健身，也有21.76%的用户之前不喜欢锻炼，疫情期间开始锻炼健身。整体来看，受疫情影响，人们对身体健康的重视程度大大提高。

58同镇报告显示，68.88%的下沉市场用户有过在线娱乐充值付费经历。在线上娱乐付费用户中，男性占比58.14%，31-40岁用户占比最高、达36.69%。除此之外，用户线上娱乐付费类型中，视频、游戏、阅读、音乐、网购排名前五。下沉市场用户过往一年在线娱乐充值付费金额以100元以下居多，占比38.14%（这一金额仅指会员充值等，不含购物消费）。不过，受访付费用户在过往一年的消费金额平均值为621元。由于可以享受更好的体验，36.69%的用户选择线上娱乐付费，而性价比高和支持正版也是用户进行付费的主要驱动因素。

展望疫情过后的下沉市场，58同镇《疫情影响下的中国下沉市场休闲娱乐洞察报告》显示，60.24%的用户认为休闲娱乐习惯在3个月内可以恢复至平时状态。疫情结束后，用户最想做的事情是工作赚钱，占比达到48.43%，其次是陪伴家人、旅游、体育锻炼和下馆子等。疫情期间被压抑的消费需求会在疫情结束后逐渐释放，外出就餐、本地游、健身、购房买车等或将快速回暖并获得较大发展空间，乡镇用户可通过58同镇满足各种生活服务消费场景需求。

通过分析疫情期间下沉用户休闲娱乐习惯，58同镇不仅更全面深刻地洞察了用户行为，也能更有的放矢地满足用户需求。据介绍，依托“社交关系+半熟人网络”，58同镇将在疫情“下半场”带来更周到贴心的用户服务，以线上平台、镇长网络、信息发布、互动互助，为下沉用户带来更优质高效的本地化生活信息服务体验。

(责编：夏晓伦、杨曦)