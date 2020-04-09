快递夫妻：感谢武汉市民的理解与包容

口罩、防护服、帽子，从上到下都裹得严严实实，如果不是那双秀气灵动的眼睛，很难注意到正在忙碌的几位快递员中，还有一位女将，她就是黄秀芳，武昌区友谊大道苏宁物流徐东快递站的快递员，作为站点唯一的一名女快递员，她与在另外一个快递点上班的丈夫陈艳涛一样，都是3月15日第一批复工到岗的员工。
作为站点唯一的女快递员，黄秀芳正在小区送货。
他们每天奔波在武昌区的大街小巷，满足武汉市民对“网购自由”的美好期待。
数据显示，每天分配到快递员身上的订单数量超过三百件，是往日正常量的两三倍，堪比往年双十一。“好不容易可以买买买了，换成我也会第一时间下单。”黄秀芳打趣的说。3月中旬开始，随着苏宁物流的全面恢复，苏宁易购、苏宁小店、家乐福等苏宁零售体系的销量全线增加。
黄秀芳将货品装车准备运送。
复工一个月来，让夫妻俩感受最深的就是“理解”两个字，来自武汉市民的理解。
“很多小区还是封闭管理，快递不能送到家里，但武汉人都很友好，很体谅我们，每次收到货，他们都会在电话中说‘谢谢，辛苦了’。”
在黄秀芳负责的东庭新家园小区，70多岁的郑大爷老两口，腿脚都不太好，家住外地的女儿经常在苏宁小店给老人下单添置一些生活用品。前两天，黄秀芳又去给郑大爷送货，由于不能进小区，由志愿者代领送到每家每户，正好郑大爷家紧邻小区大门，老两口接到她的电话后，是一定会走上阳台，对她摆摆手表示感谢的。
阴雨天，黄秀芳在小区门口等用户来取包裹。
“这就是来自用户的理解和认可，真的很感动”黄秀芳说。
尽管上班半个多月以来，每天都忙得连轴转，但俩人都不觉得累，唯一感觉亏欠的就是儿子。
每天早晨六点钟夫妻俩人就起来，早饭、午饭一起弄……原来，每天夫妻俩上班后，就留11岁的儿子一个人在家，黄秀芳每天早晨都要连中午的饭一起做了，她和丈夫都带盒饭去公司吃，儿子一个人在家用微波炉热了吃。
武汉女快递员黄秀芳一家的合影。
“我的爸爸妈妈已经上班半个多月了，每天早晨醒来，两个人都不见了身影，特别是爸爸，下班晚，我有时连续几天都见不到他的面……
“我相信，爸爸妈妈的忙碌，一定会给很多人的生活带来方便，也让武汉城越来越好……”黄秀芳说，当自己读到儿子的这篇作文时，心里热乎乎的， 也感谢11岁的儿子非常理解自己的工作。
她告诉记者，3月15号复工最初几天，上班路上人还很少，但现在一些公交、地铁陆续通了，外卖也开始送了，随着3月底武汉各行各业的相继复工，路上行人多了，超市开门了，商场开门了，有些餐馆也开了…… 熟悉的武汉正在渐渐回来！
像黄秀芳、陈艳涛一样平凡的物流人还有很多，在疫情期间，他们每个人都在用自己的忙碌，让武汉回归昔日的烟火气息。
进入3月，武汉市快递量大增，苏宁物流徐东快递站的配送量环比2月增长了200%。
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