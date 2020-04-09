原标题：疫情之下厨电行业如何突围？华帝与天猫给出答案

疫情之下，中国的电商格局会发生什么样的变化？企业品牌如何依托电商平台实现跨越式增长，甚至是绝地突围？厨电行业新零售变数几何？这场华帝年度战略发布会上给出了答案。

4月8日上午，主题为“智时代，净生活”的华帝天猫9周年庆暨2020年度战略发布会在杭州召开。这场厨电行业的首场战略发布会令人关注，发布会致力于在“未来厨房智慧生态”等主题展开探讨，并在智能产品研发、电商运营、渠道合作等多方面与天猫达成共识。

华帝股份有限公司高级副总裁韩伟、电子商务中心总经理李永强和电子商务中心销售总负责人樊仕喜，以及天猫厨电、天猫聚划算、阿里IoT事业部等相关负责人共同亲临现场，双方签署战略协议。

华帝高级副总裁韩伟表示，华帝始终坚持承接消费者思想，始终秉持“平台化”，借助天猫平台与其背后强大的团队，华帝能为整个行业和消费者带来更多惊喜和变化。

2020年华帝线上品牌战略有哪些重磅调整？华帝电子商务中心总经理李永强对此进行了详细介绍，品类升级、服务升级、线上生态圈升级……系列重磅举措，令人对华帝在“后疫情”时代的表现充满期待。

业内人士表示，疫情之下，线下市场低迷，但消费习惯、偏好和场景都发生了深刻变化，华帝通过对线上品类突破和线上渠道的不断完善，逆势突破，为低迷的行业注入了一针“兴奋剂”。

作为国内厨电智能战略的先行者，近年来，华帝推出了众多引人注目的智能产品，如语音智能油烟机“魔镜”、智能蒸烤一体机“魔箱”，以及行业首个智能化全场景控制系统“VCOO华帝智慧家”，而在本次活动现场，华帝突破传统界限，不再局限于常见的“烟灶”套装，而是在天猫全面启动“全品类运营”策略，热销的高端洗碗机、蒸烤一体机等全面上线天猫旗舰店。

事实上，华帝和天猫在2011年就“喜结良缘”。2017年开始，天猫系列厨房升级计划都有华帝的参与：洗碗机生态联盟、嵌入式微蒸烤行业联盟、未来厨房洗嵌产业趋势峰会……可以说，熟悉中国厨房的华帝和深谙互联网的天猫，二者强强携手，共同探索着“智慧+厨房”的终极形态。

对于双方合作的成果，韩伟认为，“完全超出我们的预期和想象，基于天猫的大数据分析，华帝比以往更清晰、更快捷地把握消费需求的变化，我们得到丰富细致的反馈，智能产品研发也能更精准匹配消费需求。”

“华帝的产品研发宗旨是，行业主推做标配。”李永强进一步阐释道。华帝坚持“智能是必然趋势”，这次华帝也带来不少可接入天猫精灵的智能新品，例如用户对着天猫精灵说一声“我要洗澡”，马上就可以开始让热水器预约热水，不存在时间、空间限制，解决用户痛点，令体验更加自由、人性化。

实施全渠道战略，天猫成急先锋

数据显示，2019年618线上大促期间，天猫上百个国内品牌成交量显著增长，华帝更是勇夺天猫厨房大电行业品牌销售额榜单魁首。在华帝天猫旗舰店，不上消费者评价华帝产品“安装人员比较专业，客服耐心细致”、“油烟机外观时尚大气，风力很大操作方便”，记者发现其中亦有不少用户是二次复购，对华帝整体认可度较高。

作为天猫双11“亿元俱乐部”的成员，华帝与天猫之间营销合作早已是业内佳话。数据显示，2018年，华帝电商渠道营业收入为16.07亿元，占主营业务收入的26.81%，同比增长25.34%；2019年前三季度，电商销售额达13亿元，同比增长12.8%，超过行业平均增速。

“未来我们会与天猫进行多种方式、全渠道运营合作，让消费者能够在沙发上，轻松简单就获得华帝产品和服务。”对于双方的渠道合作，华帝方面介绍，除了现有的天猫旗舰店，接下来也会在淘宝直播、聚划算、猫宁等阿里系全渠道上完成布局。

李永强则进一步表示，这次战略升级后，华帝将通过打开线上品类增长空间，进而实现打开企业年增长，最终打造全新的多元营销生态，引爆线上市场，为企业增长注入更强增长动力。

对于渠道战略方向，韩伟表示，未来华帝依然会坚持线上线下并举的渠道战略，实现“线上更强，线下也强”的全渠道战略目标。

疫情让厨房“净消费”成了新热潮，以洗碗机为代表“净”产品受到年轻用户的追捧，综合电商数据显示，70%的年轻消费者将洗碗机作为新居必买清单，而具备洗碗和消毒功能于一体的华帝“干态”洗碗机，既能节省购买支出，又能节省厨房空间，更是广受好评。

现场展示的华帝E5洗碗机大出风头，好评不断。为了实现餐具表面和洗碗机内胆没有水分残留，做到真正“纯干态”，华帝E5搭载了双水泵排水、双风机排湿，达到七天纯干态存储，高效抑菌，为用户省掉一台消毒柜。

现场还可以体验华帝高端新品i1116智能挥手感应侧吸油烟机，这款产品挥手即开，配有创新的翻转折叠油网设计，随着烟机启动，油网随挡烟屏外翻，侧吸式油烟机上也能有拢烟腔，有效拢烟面积更大，操作更酷炫的同时，油烟吸排效果也有了新突破。

从“碗美时代”到“我家洗碗不动手”，关注中国厨房生活、关注年轻用户需求的天猫一直在积极与厨电企业合作，天猫相关人员表示，“华帝在技术和产品革新上一直表现亮眼，产品设计高端时尚，很让年轻用户心动。” 在2019年天猫举办的“洗嵌产业趋势峰会”上，华帝就同时斩获了“品牌快速成长奖”、“优秀个人奖”。

华帝依托强大的研发能力，近几年不断在品牌战略上发力，时尚化，智能化、年轻化成为新的品牌标签，以创新设计牢牢锁定80后、Z世代消费群。（一鸣）

(责编：毕磊、夏晓伦)