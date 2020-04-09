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全国餐饮商户复工率达85.4% 湖北复苏开启加速度模式

2020年04月09日11:49  来源：中国网
 

人间烟火味，最抚凡人心。随着疫情防控形势的持续转好，全国各地的餐饮业加速进入复苏期。据美团点评数据显示，截至4月5日，全国餐饮商户的复工率已经达到85.4%。

餐饮门店的持续开张，让城市进一步恢复了熟悉的烟火气。“烧烤点一本、奶茶用桶装”，人们对阔别已久的美味的向往，直接体现在餐饮行业的销售数据中。记者从美团了解到，今年的清明小长假，全国到店餐饮日均订单量与3月份的单日均值相比，增长了118%，交易额单日均值增幅则达158%。

值得一提的是，随着湖北各城市的陆续解封，湖北餐饮消费活力也开始显现。清明期间，美团到店餐饮订单量增幅Top5的城市分别为柳州、襄阳、荆州、武汉、苏州，前五位中湖北城市就占据了三席。

正餐品类增长潜力释放 小龙虾加速C位复出

如何为逐渐复苏的餐饮行业注入活力？3月18日以来，美团推出“美食踏春归”活动，集结了众多餐饮商家，为消费者提供一场持续到4月10日的美食盛宴。活动数据显示，3月份，安全快捷的小吃、快餐和面包甜点是订单量前三的品类，这些轻餐饮品类契合了安全消费的心理，受到消费者欢迎。

随着餐饮消费进一步回暖，各种正餐品类的增长速度开始超越小吃、快餐、面包甜点等轻餐饮品类。美团大数据显示，清明小长假与前一周同期相比，订单量增幅Top5的品类分别为自助餐、特色菜、川菜、烧烤、日本菜。

此外，从美团3月份的餐饮消费订单数据来看，小龙虾消费增长迅猛，全国的小龙虾爱好者正在火速“食援”，“夜宵王者”加速“C位复出”，补偿性消费趋势明显。

湖北复苏开启“加速度”模式，女性消费者成城市复活推手

美团大数据显示，清明期间，订单量最高的十个城市分别是上海、深圳、成都、北京、广州、杭州、重庆、南京、西安、苏州。一线城市经济体量大、消费人口多，消费的绝对总量仍整体领先，但新一线城市和二三线城市用户的消费力也不可小觑。

从复苏潜力来看，很多二三线及其他低线城市显现出较强实力，增幅已经超越一线城市。其中，湖北各城市的表现最为亮眼。美团清明大数据显示，柳州、襄阳、荆州、武汉、苏州清明期间的到店餐饮订单量，与前一周同期相比，增长幅度分别为90.6%、80.2%、69.3%、50.2%、49.9%，位列全国前五。在这其中，湖北省独占三席。

随着湖北各个城市陆续解封，湖北复苏正在开启“加速度”模式，餐饮消费开始焕发新的活力。事实上，3月份的餐饮消费数据也佐证了这一观点，美团大数据显示，3月最后一周与前一周相比，神农架林区、黄冈市、鄂州市、荆门市的餐饮订单量增幅迅猛，分别达326.9%、101.3%、98.6%和75.8%，其中，坐拥联合国“世界地质公园”等丰富旅游资源的神农架林区，餐饮消费增幅惊人。

此外，从目前整体餐饮消费大盘来看，女性的餐饮消费订单量占比高达61.8%，女性消费者也成为疫后城市复苏的有力推手。

各地政府启动“安心消费节” 惠民消费券促进消费复苏

据了解，为迎接餐饮业的“疫后春天”，清明假期之后，美团“美食踏春归”活动还将联合更多餐饮品牌推出更加丰富、超值的特惠活动，全场不止5折，部分团单活动还有专享价及优惠补贴。消费者只需登陆美团App或者大众点评App，就可在首页或者美食频道页找到活动入口。

此外，美团近期还陆续在宁夏银川、辽宁沈阳、天津、广西柳州、江苏南京、广东深圳、福建厦门、内蒙古赤峰、陕西安康等十余城市与地方政府联合，在全国各地启动“安心消费节”，面向广大消费者发放餐饮消费券。“我们希望通过此举，向当地商户和消费者吹去生活服务领域数字化的暖风，扩大餐饮消费，为餐饮企业疫后恢复经营提供动力。”记者从美团相关负责人处了解到，美团“安心消费节”将继续与各地政府加强合作，通过技术、平台和资金补贴等多种方式，保障商户安全复工、用户安心消费，恢复经营信心和消费信心，助力各地经济复苏。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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