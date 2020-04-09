物流产业数字化新基建推进速度加快

人民网北京4月9日电 （记者乔雪峰） 随着5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”的推进以及各行各业有序复工复产，物流产业作为受疫情影响较大的行业之一，在推动商业升级变革上的基础场景作用愈发明显。进一步加速物流产业数字化升级、提升物流产业效率、降低经济运行成本，既是供给侧结构性改革的重要方面，也是打破传统供应链诸多瓶颈，为现代物流服务业的加速发展注入新动能的需要。

业内人士表示，推动物流行业复工复产，加速物流数字化基础设施建设，实现全面发展，将对传统供应链智能化水平提升、经济平稳运行有重要意义。此外，依托于“新基建”而兴起的无人物流、网络货运、自动驾驶等也将再次带来物流行业的升级与变革。

技术驱动物流产业全链条数字化

当下，位置信息服务、车队安全管理服务、智能挂车与数字货舱、数字化结算服务……物流行业的数字化升级渗入到全链条的每个要素中。

在G7智慧物联网CFO张杰龙看来，随着产业物联网的发展，物流行业的产品与服务创新，大多是IoT、AI等技术驱动行业进步的缩影。无论是大型物流企业，还是中小型车队或个体司机，数字化物流产品及服务需要满足每一个物流组织和个人近乎全部工作场景的需求，这就是当下整个公路物流全链条的生产要素数字化的基础设施。

物流产业全链条数字化核心是为物流企业降本增效，解决成本、时效、安全三个痛点。张杰龙表示，这些数字化产品与服务本质上将大幅的优化企业的资产负债，同时还可以满足物流车队一系列的日常高频需求。“赋能运输过程、实现上下游智能链接，并将保险公司，能源企业，金融公司等间接服务物流产业的组织组织起来，从而形成良性循环，推动传统行业数字化变革。”

疫后复工复产催化物流数字化

疫情凸显出交通物流行业的重要性。疫情发生初期，区域间物流畅通和产业链的有效组织受到的影响，再次说明畅达的交通运输和高效、智能化的物流产业对经济发展的重要意义。

“疫情的防控和复工复产的有序进行，催化了物流产业的数字化转型升级需求。”张杰龙认为，人工智能、大数据等技术可以帮助物流企业深度挖掘和处理海量信息，并通过建立信息库使运输设备快速识别接受信息，自主规划最优路线，甚至针对不同配送需求提供定制化的物流解决方案，做到运输流程可追踪、过程可控制和结果可预测。

另外，随着自动驾驶技术的发展，物流企业在运输配送环节的续航能力、承载能力、路况处理能力等得到改革、升级，保证货品安全送到每一位接收者手中，解决物流配送“最后一公里”难题。

同时，自动驾驶技术应用在商用卡车上，将大幅改善人们的工作和生活状态，自动驾驶技术补充货运司机，将减轻工作强度，降低事故发生率。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)