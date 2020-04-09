民航局回应高价机票：对违规操作的销售代理要从严处理

人民网北京4月9日电 （记者乔雪峰）前一段时间，受境外疫情快速蔓延和国际航班大幅调减的影响，欧美等境外回国机票出现供需紧张，多条国际航线机票在官方渠道和第三方平台均已显示售空。但有媒体发现少数机票代理人号称仍有余票，并以数万元的价格进行售卖，那么，是否存在类似“先占座，后倒卖”的行为？花高价购买机票的旅客应如何维权？

4月9日，民航局新闻发言人、综合司司长刘鲁颂在新闻发布会上做出了回应。他表示，个别不法销售代理企业和“黄牛”，通过技术手段虚占座位，再加高价倒卖机票等情况，严重扰乱了国际航空运输市场秩序，侵害了旅客的合法权益。“航空公司要进一步扩大直销渠道，严格执行国际运价政策，严格落实明码标价等有关规定，对违规操作的OTA平台、销售代理企业要从严处理。”

刘鲁颂表示，为进一步规范疫情期间国际航空运输市场秩序，确保国际航空运输价格平稳有序，切实维护旅客的合法权益，4月7日民航局下发了通知，对进一步加强疫情期间国际航空运输价格管理提出了以下要求：

航空公司要牢固树立“真情服务”理念，切实履行主体责任。进一步扩大直销渠道，严格执行国际运价政策，严格落实明码标价等有关规定，及时、准确、全面地公布国际运价水平及适用条件等，通过扩大直销、缩短订票时间与出票时间间隔等手段，加大了对“虚假占位”的管控力度。同时，加强对销售渠道的管理，督促OTA平台、销售代理企业严格执行相关政策，对违规操作的OTA平台、销售代理企业要从严处理。

各OTA平台和销售代理企业要严格执行国际运价政策，不得篡改航空公司按规定公布的国际运价水平及适用条件。各OTA平台要督促平台上的销售代理企业严格执行相关政策，对违规操作的销售代理企业要从严处理。

中国民航信息网络股份有限公司要加强对订座系统的管理，对异常订座账号、订座指令等要及时干预处理。中国航空运输协会要加强对会员销售代理企业的管理，强化行业自律，对违规操作的销售代理企业要从严处理。

民航各地区管理局要加强对国际运价的监督检查，并将价格违法违规行为依据《民航行业信用管理办法（试行）》进行处理。

提醒广大旅客、货主应选择正规渠道购买机票或托运货物，并保留好有关凭证，避免上当受骗。旅客、货主如发现价格违法违规行为，可按照规定及时向国家有关部门投诉举报。

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