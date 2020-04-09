博鳌论坛全球健康论坛大会合作伙伴为战“疫”贡献力量

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，处于疫情中心的湖北武汉等地医疗物资持续短缺，为帮助疫情严重的地区渡过难关，全民加入了战“疫”行列。国际社会、各组织机构、企业等都纷纷向武汉等地捐赠了金额或物资，支持战疫。通过查询多家媒体公开报道及企业官网发现，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的合作伙伴也都积极以捐款捐物等各种形式，为全国人民打赢这场“战疫”贡献了力量。

2月5日，比尔及梅琳达·盖茨基金会宣布承诺投入最高1亿美元赠款，用于支持全球应对2019新型冠状病毒肺炎疫情。这笔资金将有助于加强病例发现、隔离和治疗，保护弱势人群以及加速开发疫苗、药物和诊断方法。4月，疫情在全球迅速蔓延，盖茨基金会表示将投资数十亿美元建立新工厂，对7种不同的新型冠状病毒候选疫苗进行研发。

自疫情发生以来，中国医师协会会长张雁灵第一时间带领有关专家和协会工作人员驰援武汉，指导火神山医院建设工作。协会组织多个专科的专家制定《重症新冠肺炎管理专家推荐意见》、《新冠病毒感控背景下心血管急危重症ECMO使用的中国专家共识》等临床治疗方案。协会医学科普分会积极开展疫情相关科普宣传工作，与抖音、今日头条等媒体合作开播“抖音战疫直播季”、“抗疫直播”，与央视新闻发起【战“疫”公开课 | 专家直播答问支招时间】新媒体直播，还联合“健康中国”传媒平台发起了“致敬最美逆行者”的特别行动，讲述战疫正能量。

截至3月16日，中国医药保健品进出口商会已向商务部和地方有关部门提供25个国家、130余个医疗物资供货商或供货渠道信息；为33个地方政府部门或企业提供了疫情防控急需的医疗物资供货信息，并与3个疫情医疗物资在线平台开展合作，实时更新医疗物资供需信息，做好对接服务，并组织或协助会员企业完成了64批次的医疗物资对接。

疫情发生后，伊利启动《新型冠状病毒肺炎防控预案》，并先后捐赠2万箱牛奶为春节期间依然奋战在一线的武汉医护工作者送去慰问、捐赠1000万元专项用于武汉蔡甸火神山医院的后续建设、持续投入1亿元用于新型冠状病毒肺炎的防控治疗。3月26日，再捐1.8亿，购买京东购物卡，赠送给全国所有援鄂医疗队员以及这次疫情中因公殉职医护工作者的家属，分别为他们提供全年、连续十年的营养支持；向钟南山院士、李兰娟院士、程京院士团队捐赠1500万元，感谢科研工作者做出的突出贡献，共同推动健康领域的科研攻关。4月6日，向李兰娟院士团队所在的浙江大学教育基金会树森·兰娟院士人才基金捐赠500万元，为推进“战疫”科研攻关贡献力量。

1月24日向武汉捐赠220万元新型冠状病毒肺炎治疗急需药品。经过20多个小时与时间赛跑，辉瑞第一批抗感染药物送达武汉红十字会。此外，辉瑞基金会向国际公益组织Direct Relief及Project HOPE捐赠50万美元，用于支持其在全球范围内募集和运输急需物资，主要包括医用口罩、医用手套、防护服等医用防护用品，为救治患者、共同战疫提供保障。累计捐款捐物总额570万余元。

默沙东捐赠100万元人民币用于疫情防控，工厂、贸易和供应链的同事们也在假期坚守一线，加班加点，保障输送武汉的药品供应为了帮助前线的医护人员及时扩充知识储备，默沙东通过创新的医学资讯平台医纬达，上线多篇有关新冠肺炎的医学文章和诊疗培训课程，分享疫情防控的方案和经验。（来源：默沙东中国微信公众号）

慈铭体检集团第一时间成立疫情防控工作领导小组，紧急动员医生200多人，并启动线上爱心义诊咨询服务。组织献血工作，北京、合肥、武汉等地共有200余名慈铭人参加献血活动，解决武汉用血问题；慈铭博鳌国际医院医护人员与先行区八家医院医护人员组成的乐城先行区第一批援鄂医疗队，于2月14日驰援湖北，慈铭集团2月17日组织援鄂战役医疗队25名医护人员出征湖北；为慈铭和海南博鳌医疗先行区出征到湖北省疫情重点地区的医护人员捐赠每人价值100万的保险，并给奋战在抗疫一线的300多名慈铭美年医务人员捐赠康复疗养之旅，合计300多万元。

免费提供互联网在线咨询服务。本次新冠疫情传染性较强，当面的会诊、培训等提高了感染风险。因此，响应国家卫健委号召，互联网在线咨询成为了本次疫情的重要帮手之一。疫情发展至今，中卫佰医科技有限公司已免费为北京、河南、陕西、江西等省市的40多家医院开通疫情在线咨询服务，各合作医院参与进来的专家近千人，在非常时期，为全国各地居民提供了2万多人次的免费咨询服务。

向湖北武汉等疫情严重地区发起四轮捐助。1月18日，海尔第一时间为武汉捐赠了超过200万元的医疗物资。1月24日，捐赠300万元现金用于支援武汉火神山医院等医院的医疗设施、防护设施购置；价值200万元的空调、消毒柜、电热水器、全自动洗衣机、冰箱等物联网家电用于保障医护人员和病人的生活。1月25日，海尔生物医疗紧急调配价值300万元的超低温冰箱、药品冷藏箱、血液低温操作台、生物安全柜等医疗设备共计65台，用于援助包括正在建设的武汉火神山医院和雷神山医院在内的武汉医疗机构。1月29日，通过青岛市红十字会再捐赠1000万元现金和价值50万美元来自全球各地海尔人捐赠的医疗防疫物资。此外，海尔“盈康一生”在疫情危机时刻积极投入到战疫一线，截至目前已累计捐赠市场价值约500万元的防疫用医疗设备以及数千套医疗防护物资，并向武汉派出支援医疗队。

青岛瑞源工程集团有限公司及所属单位青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司累计现金捐款181.7万元，物资捐赠累计约3万元。

武田中国为支援疫情捐款捐物的总额累计近人民币600万元。为应对新型冠状病毒继续扩散为全球带来的挑战和复杂性，武田全球已于近日宣布联合亚洲、欧洲和美国等地区的国家卫生监管机构及医疗健康合作伙伴，启动研发用于高危患者治疗的抗新冠病毒（SARS-CoV-2）多克隆高免疫球蛋白（H-IG）。此前高免疫球蛋白已被证实在治疗严重急性病毒性呼吸道感染方面有效。

2月12日，CNI长青国际集团捐赠的第一批医护物资顺利抵达青岛。此次捐助的防疫物资包括医用口罩、普通口罩、分子击断式空气消毒净化器、吸尘器，共计价值100多万元。CNI施恩爱基金会携手阿四读书会于2月28日至3月1日在九丘书馆发起了一场防疫用品、书本及摄影作品的义卖活动。所筹集的款项将捐赠给中国湖北武汉的战疫一线定点医院，用于采购前线奋战医护人员所需的物资，如口罩、防护服、护目镜等物品。

截至2月10日，可口可乐中国系统已累计捐款450万人民币及饮用水及其他饮料近90万余瓶，累计捐赠口罩3000只、消毒液50瓶、医用防护服50套;此外，可口可乐基金会累计捐赠50万美元现金和50万美元的医用物资。

2月1日，金汇通航AW109直升机满载800件防护服降落在武汉新华路体育场，此次执行防疫物资转运任务运送的物资共包括3000多套防护服和2.4万余只口罩，定向移交给武汉协和医院及中国人民解放军中部战区总医院。2月4日下午，上海金汇通用航空股份有限公司AW109T直升机B-706U紧急出动，用时不到1小时将武汉文化创新产业促进会筹集的一批防疫医疗物资快速输送给黄冈市、卾州市各医院和湖北省人民医院。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)