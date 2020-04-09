加强路由系统安全基础设施 夯实互联网安全保障

作为支撑互联网“互联互通”内涵的关键协议之一边界网关协议（BGP），同很多互联网基础通信协议（DNS、IP等）一样，在设计之初并没有考虑消息真实性问题。互联网上的路由器在使用BGP彼此交换路由信息的过程中，每个路由器很难辨别消息内容的真伪。大面积断网等路由劫持成为保障互联网安全绕不开的话题。

为尽可能减少路由劫持的风险，自2000年以来，科技界提出了很多解决方案。目前为国际互联网社群及工业界所认可的对策，是一种基于RPKI（互联网码号资源公钥基础设施）的BGP安全扩展方案。RPKI的基本思想是在互联网码号资源分配的供给侧，基于应用密码学的签名机制，来发布可验证IP地址资源分配信息和授权使用信息。目前，全球五大地址注册机构（例如亚太互联网信息中心APNIC、欧洲互联网信息中心RIPE NCC等）均已经提供基于RPKI的IP地址授权认证服务；众多的骨干网运营商、国家级互联网交换中心、大型云服务公司也开始启动试点，使用RPKI过滤非法路由通告。

“面对互联网路由劫持事件，部署应用RPKI是保障路由安全的基础。”互联网域名系统国家工程研究中心（ZDNS）主任毛伟表示， RPKI部署应用，是一次触及互联网“互联互通根基”的安全升级行动，是互联网由“可用”向“可信”演进的新阶段。在这个推进过程中，我国也应积极布局。

在毛伟看来，RPKI是一个互联网码号资源分配关系延伸出的全球信任体系，将对互联网基础资源管理和“互联互通”控制机制产生重大影响。RPKI的部署还催生出“IP根”服务器的概念，也即RPKI这个认证体系的信任起点，成为互联网治理的关键要素。毛伟称，为推广RPKI，我国相关单位可依托其职能定位，发挥积极作用。例如，网络运营商可升级其IP地址管理系统以支持RPKI，启动基于RPKI的路由认证试点；互联网服务提供商可使用RPKI技术，来保护其关键服务地址空间。

RPKI虽然被全球互联网社群认可，成为增强互联网路由系统的安全基础设施，但其自身的安全运行机制也需要提前做好技术储备。互联网域名系统国家工程研究中心首席研究员、亚太互联网信息中心（APNIC）路由安全SIG联合创始人马迪认为，RPKI的出现将“刚性的BGP协议风险”逐步迁移到“弹性的RPKI运行风险”。涵盖“RPKI供给侧数据监测”及“RPKI需求侧本地化控制”在内的RPKI安全保障机制，是RPKI范畴新的顶层设计话题，是互联网社群积极参与并贡献思路的好机遇。

另据了解，互联网域名系统国家工程研究中心（ZDNS）是通信行业系列标准“RPKI安全运行技术要求”牵头起草单位，参与单位包括CNCERT、中国电信、中国联通、中科院信工所、中兴通讯等。此外，ZDNS还是目前RPKI验证系统国际开源项目RPSTIR的牵头维护单位。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)