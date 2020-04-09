人民网北京4月9日电 （尹峥）2020年春节以来，疫情防控期间的蔬菜产销对接引起党和政府的持续关注和高度重视。优势传统产业与电商平台的完美相拥成为一大亮点。
山东省淄博市皇城镇大棚区外景
人民网新电商研究院发布《疫情挡不住电商振兴产业路》报告（简称《报告》）。通过深入调研发现，著名蔬菜产地和中转地山东寿光，得益于其发达的蔬菜运销系统、信息技术系统和电商平台系统，疫情期间蔬菜销售保持了总体平稳的良好局面。地处山东省淄博市临淄区东北部的皇城镇作为家家种西红柿和西葫芦的大棚连片集中区，也几乎没有受到任何影响，销量和效益明显好于去年同期，主要得益于当地基于蔬菜产业优势大力推进实施电商平台建设。
山东省淄博市皇城镇大棚区内景
《报告》指出，电商诞生20余年来已经极大地改造了和正在改造着传统市场与传统产业，许多传统优势产业也开始逐渐接纳和包容新生事物，充分发挥自己的独特优势。优势传统产业与新电商的完美相拥，使得疫情也挡不住产业振兴之路。重视科技创新、讲究联合与合作、顺应体验式消费、拓展农业功能，以及打造品牌文化，都是成功复工复产的关键。
点击链接查看报告全文。（附链接：http://download.people.com.cn/temp/three15864199501.pdf）
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