长白铁路扩能改造工程新增项目正式复工

近日，由中铁电气化局沈阳电化公司第二项目公司（以下简称第二项目公司）负责施工的长白铁路扩能改造工程新增项目正式开始信号电缆展放作业。为确保施工顺利进行，项目部精心组织、合理安排、积极与设备管理单位和建设单位协调，制订详细的施工方案，组织接触网施工人员进行信号电缆展放作业安全要点培训。截至目前，共完成信号电缆敷设5450米。新增项目完工后，将会大大提高设备的安全性。

据了解，第二项目公司认真贯彻落实有关疫情防控和复工复产工作部署，精准施策，严格执行日测体温、日消毒等工作，扎实推动“抗疫情、保增长”主题活动的深入开展。强化业务培训，增强了管理人员、操作人员跨专业作业的意识和能力，为下一步更好地完成该项目打下了良好基础。（许畅）

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