长白铁路扩能改造工程新增项目正式复工

近日，由中铁电气化局沈阳电化公司第二项目公司（以下简称第二项目公司）负责施工的长白铁路扩能改造工程新增项目正式开始信号电缆展放作业。为确保施工顺利进行，项目部精心组织、合理安排、积极与设备管理单位和建设单位协调，制订详细的施工方案，组织接触网施工人员进行信号电缆展放作业安全要点培训。截至目前，共完成信号电缆敷设5450米。新增项目完工后，将会大大提高设备的安全性。
据了解，第二项目公司认真贯彻落实有关疫情防控和复工复产工作部署，精准施策，严格执行日测体温、日消毒等工作，扎实推动“抗疫情、保增长”主题活动的深入开展。强化业务培训，增强了管理人员、操作人员跨专业作业的意识和能力，为下一步更好地完成该项目打下了良好基础。（许畅）
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】