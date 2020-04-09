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维信诺OLED生产线复工超98% 积极供货品牌客户

2020年04月09日17:11  来源：人民网-财经频道
 

4月7日，维信诺相关负责人表示，“目前维信诺已全面复工，各生产线复工超98%，正在积极进行产线建设和配合一线品牌大客户的订单交付。”据了解，维信诺AMOLED生产线主要位于江苏昆山、河北固安和霸州、安徽合肥，以及广州增城，均是疫情相对较轻的地区。

维信诺聚焦于中小尺寸OLED面板的生产和解决方案，公司产品主要应用于智能手机、可穿戴产品、车载等应用领域，终端品牌的小米、OPPO、中兴、努比亚、传音、LG等均为维信诺客户。2019年，维信诺柔性产品进入一线品牌客户供应链并实现单品KK级交付，量产产线良率、运营水平稳步提升。

由于显示面板行业生产制程具备特殊性，生产线需全年不间断运营。自疫情发生以来，维信诺以保障员工身体健康为首要工作，及时成立疫情应对紧急工作小组，启动一系列措施保障员工健康和安全有序生产。据上述维信诺人士表示，从春节至今，维信诺各产线生产和建设均平稳有序，尤其是在河北固安和霸州、江苏昆山等各条进入运营阶段的生产线上，产线员工一直坚守岗位，有序进行工艺作业、巡检、巡厂、设备调试等工作，保障产线按照计划有序生产。

从面板产线来看，维信诺昆山5.5代线和固安6代线已实现批量供货，随着产能的逐步释放，预计2020年还将进一步导入更多品牌客户。该两条AMOLED量产产线复工率达98%，为年初OLED产品订单交付提供了有力保障。一季度，维信诺供货了OPPO Watch 3D双曲面柔性AMOLED屏、全球首款144 Hz红魔5G手机AMOLED屏幕。同时，产线仍在持续提升运营水平和产线良率、稼动率，积极配合即将交付的一线品牌大客户订单。另外，维信诺建设中的合肥G6产线复工率达到98.5%，近期将搬入首批设备。

从模组线来看，维信诺霸州模组线已进入生产运营阶段，目前实现近100%复工，有力保障了终端产品的最终交付。维信诺在广州增城的全柔AMOLED模组生产线实现100%复工，已正式启动建设，将在2020年底产品点亮，2021年春节前后实现首款产品交付。

维信诺公司员工的及时到位有力保证了企业的生产经营，公司还通过积极协调供应商及物流渠道、调整生产策略等多种方式保证原材料供应及产线运营。有行业人士表示，随着中国大陆疫情趋缓，以及5G下终端产品对高端显示需求的增多，OLED屏幕凭借较好的显示效果仍处供不应求的状态，维信诺等复工经营状况良好的OLED面板厂商将有机会获得更多终端品牌客户订单。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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