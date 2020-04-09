王恩东：智算中心是智慧时代的新基建

人民网北京4月9日电 2020年4月8日，武汉市正式解除离汉离鄂通道管控，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。这次疫情让人们重新认识了新一代信息技术的价值，云、大数据、AI等信息技术不仅支撑着工作、生活、交流的线上化，也渗入到了人流体温监测、流行病学调查等疫情防控的环节中。中央提出加速新基建，建设社会数字化转型所需要的ICT基础设施，也为社会智慧化升级按下了加速键。

“智算中心将成为智慧时代的基础设施。智算中心之于智慧社会，就像水利、交通之于农业社会，铁公基、电网之于工业社会。”

4月9日，在IPF2020（浪潮云数据中心合作伙伴大会）大会上，浪潮集团执行总裁、浪潮集团首席科学家王恩东提出，智算中心将成为智慧时代经济社会运行所必须的重要基础设施。

王恩东表示，计算力就是生产力，智慧计算改造升级了生产力三要素，最终驱动了人类社会的转型升级。智慧计算将劳动者由人变成了人加上人工智能，劳动者可以呈现指数增长；智慧计算将数据变成了一种新的生产资料，从有形到无形，生生不息，越用越多；智慧计算将计算力驱动的信息化设备变成了生产工具，也是指数增长，生产力得到了前所未有的解放。

计算力在智慧时代的核心地位，决定了智慧时代的核心基础设施必然是计算力的生产中心。

王恩东表示，计算是在发展过程中从最初的数值计算逐渐演变为科学计算、关键计算和智慧计算。每种计算都有相应的算力中心去支撑。承载科学计算的算力中心是超算中心。承载当前企业应用、政府应用和个人应用的算力中心是数量众多的各类数据中心。当前人工智能计算需求正呈指数级增长，未来在社会总计算需求中将占据80%以上，承载这种需求的就是AI算力中心，即智算中心。

王恩东认为，智算中心要成为新基建，必须满足三个要求：开放标准、集约高效和普适普惠。

开放标准，要求智算中心从硬件到软件、从芯片到架构、从建设模式到应用服务都应该是开放的、标准的。集约高效，要求智算中心的建设要有超大规模，要采用领先的技术，保证自身的先进性。普适普惠，则要求智算中心发挥基础设施的社会价值，服务大众。

“基于融合架构体系的智算中心，可以让部署了几十万台服务器像一台计算机一样高效工作。”

王恩东表示，融合架构代表着数据中心体系结构的未来发展方向。融合架构=硬件重构+软件定义，融合架构可以让部署几十万台服务器的智算中心像一台计算机一样工作，从根本上改变了智算中心资源的利用方式，实现了高效集约。

“AI与软件定义进一步结合，‘让合适的人干合适的事’，智算中心的AI计算效率将实现惊人提升。”

AI是智算中心输出的主要计算力形态。当AI与软件定义结合后，将赋予了软件定义更高级的含义。从业务上，实现了基于业务特征感知的智能资源调度，让合适的资源在合适的位置去执行合适的任务。

“新基建”着眼于构架数字化、智慧化基础设施，推动中国社会经济的整体升级转型。当前人类社会处于智慧升级的转型期，计算力成为社会经济发展水平的重要指征，各国政府对于IT基础设施的投资不断增加，新型的计算力竞争已经开始。智算中心以社会智慧化需求为目标，基于最新的技术和产业生态，在新基建的背景下，将成为未来计算力的主要生产中心。

(责编：栗翘楚、孙阳)