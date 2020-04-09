北京住房公积金管理中心就精简贷款办事材料公开征求意见

人民网北京4月9日电（许维娜）为进一步提升住房公积金个人住房贷款服务效率和质量。北京住房公积金管理中心今日（4月9日）发布通知，就启用新版合同单据及进一步精简贷款办事材料的新规面向社会公开征求意见，公开征求意见期限：2020年4月9日至2020年4月23日。

征求意见稿提出，公积金贷款的手续将更加简化，填写的表格少了，提交的材料更少，而且还可以选择快递的方式让贷款合同送到家。

征求意见稿还提出，公积金中心在受理二手房贷款业务时，经办部门只需核验借款申请人提供的经网签备案购房合同原件并留存电子影像档案，不再收取购房合同复印件。

同时，在办理贷款申请业务和贷款变更业务时，申请人无需提交对应的纸质的《借款申请表》、《住房公积金贷款借款人变更申请表》、《住房公积金贷款抵押人/购房人变更申请表》、《住房公积金贷款抵押房屋变更申请表（房屋位置变更）》以及《住房公积金贷款借款人贷款期限变更申请表（延长贷款期限）》，贷款经办部门根据贷款申请资料及申请人提供的信息录入后由申请人签字确认。

此外，征求意见稿还提出，贷款发放完成后，受托银行应在5个工作日内告知借款人贷款发放日、首次还款日及还款前应在还款账户内存入足额资金等还款注意事项，确保借款人知晓还款日期及最低还款额，通知借款人领取借款合同等资料。

(责编：许维娜、夏晓伦)