两部门：5月1日起销售二手车改为减按0.5%征收增值税

人民网北京4月9日电 据财政部网站消息，财政部、税务总局发布《关于二手车经销有关增值税政策的公告》。公告指出，为促进汽车消费，自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。

公告还提到，公告中所称二手车，是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆，具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。

(责编：牛镛、刘军涛)