同仁堂集团启动《同心战疫 命运与共》健康公益计划

4月5日，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）发布《同心战疫命运与共》公益短视频，宣布启动同仁堂集团健康公益计划。
该计划旨在依托同仁堂集团中医专家资源，以科学的中医养生理念为驱动，针对疫情防控期间人们因活动受限、久坐不动、饮食不节、作息紊乱、心烦气躁等因素而易出现的亚健康问题，给予中医视角的解读并提供生活妙招、健康食谱等简便易行的解决方案；同时还将结合时令、节气、中医时辰，对人们复工复产以后的日常生活给予健康指导。据悉，该健康公益计划自启动后，将陆续推出“中医科普短视频”“中医药膳短视频”“中医养生短视频”“健康公益插画”等中医“养生大餐”，涵盖节气养生、时令养生、中医运动、心理疗愈、免疫力提升、复工指导等贴近百姓生活的健康相关内容，并在微博、微信、抖音、快手等知名网络平台同步发布。
据了解，同仁堂集团健康公益计划以专业性、实用性见长，内容涵盖丰富，不仅能够帮助大众提高关爱身心健康的养生意识，还能够指导人们关注生活细节、改善生活方式、有效提升身体素质和生活质量，为防疫抗疫打牢健康基础。
同仁堂集团有关负责人表示，同仁堂351年发展历程始终离不开百姓的支持，而同仁堂也始终以服务人民健康为使命，“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的同仁堂古训千古流芳。此次推出的健康公益计划是同仁堂集团回馈社会的匠心之作，展示了同仁堂集团“有健康需求的地方就有同仁堂”的服务理念。
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