外贸企业复工复产有序推进

本报北京4月9日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰9日介绍，外贸企业复工复产正有序推进，全国超过76%的外贸重点企业产能恢复率超过70%。3月制造业PMI新出口订单指数和进口指数分别较2月回升17.7和16.5个百分点。但同时，全球疫情蔓延对世界经济和国际贸易的影响逐步显现。

关于外贸受影响程度，商务部将密切跟踪评估。下一步将狠抓落实，并根据形势变化，努力为外贸企业纾困解难，力争把疫情对外贸的影响降到最低，稳住外贸基本盘。

近期外资企业复工复产进度稳步提升。截至4月7日，全国8776家外资重点企业中，复产率超过70%的企业占71.9%；制造业企业复产明显加快，复产率超过70%的企业占76.8%。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 01 版）

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