央企双百行动任务完成过半

本报北京4月9日电 （记者刘志强）记者从国务院国资委获悉：自2018年8月启动国企改革“双百行动”以来，中央企业所属“双百企业”聚焦重点目标任务，推动综合性改革取得积极成效，截至去年末，累计改革任务完成率达55.14%。

混合所有制改革方面，41.55%的央企所属“双百企业”在本级层面开展了混改，其中非国有资本持股比例超过1/3的占53.49%；62.65%的央企所属“双百企业”在子企业层面开展了混改。

市场化经营机制方面，央企所属“双百企业”在本级层面和子企业层面推行经理层成员任期制和契约化管理的比例分别达到45.91%和45.14%，开展职业经理人选聘的比例分别达到22.18%和33.07%。

“双百行动”选取了百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，是国企改革的重要举措，力求在重点领域和关键环节取得突破。

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 01 版）

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