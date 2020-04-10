我国汽车企业已全面复工复产（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月9日电 （记者邱超奕）9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍应对疫情影响，稳定和扩大汽车消费的情况。国家发改委产业发展司副司长蔡荣华介绍，受疫情影响，汽车产销大幅下滑。根据行业协会统计，1—2月份，我国汽车产量和销量同比分别下降超40%。

目前我国汽车保有量在2.6亿辆左右，千人汽车保有量增长到180多辆，达到全球平均水平。蔡荣华认为，相比发达国家千人汽车保有量总体在500—800辆的水平，我国仍有较大增长空间。疫情对汽车产业的冲击和下行压力是暂时的，经过调整优化后，汽车市场将逐步恢复，并在较长一段时间内保持稳定。

“党中央、国务院高度重视汽车等重点产业的发展，要求有关部门把产业复工复产与扩大内需结合在一起，抓紧研究制定拉动消费、扩大有效内需的政策措施。”蔡荣华表示，汽车产业在经济和社会发展中占有举足轻重的地位。从供给看，汽车制造业增加值占整个工业增加值7%左右；2019年我国工业增加值约32万亿元，汽车制造业占2万多亿元；从消费看，汽车在社会消费品零售总额中占比达10%左右；2019年我国社会消费品零售总额约41万亿元，汽车占近4万亿元。

商务部消费促进司负责人王斌表示，随着国内疫情防控形势向好，汽车企业已全面复工复产，市场需求稳步回升。3月下旬，商务部重点监测零售企业汽车销售额比2月下旬增长8.9%；中国汽车流通协会统计显示，3月份乘用车销售104万辆，比2月份增幅回升37.5个百分点。

为支持新能源汽车发展，3月31日国务院常务会议确定，将今年年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税这两项优惠政策延长两年。财政部经济建设司司长孙光奇透露，1—2月份新能源汽车产销量同比分别下降了63.8%和59.5%，延长优惠支持政策，有助于对冲疫情影响，也有利于支持相关企业加快复工复产。

蔡荣华补充说，我国积极推进充电设施建设，已建成全球最大的充电设施网络。到去年底，全国充电桩总数已达到122万个，从行业协会摸底的情况看，预计今年全年能够完成投资100亿元左右，新增公共桩20万个左右，新增私人桩大概能超过40万个，公共充电站达到4.8万座。

“随着生产生活秩序不断恢复，汽车产销正在逐步回升。根据监测数据，目前主要的汽车企业已全面复工，日产量逐步恢复到去年同期的75%以上。从经销商来看，经销商订单恢复到正常水平的65%以上。”蔡荣华说。

另悉，截至4月8日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1160例，其中重症病例176例；累计治愈出院病例77370例，累计死亡病例3335例，累计报告确诊病例81865例，现有疑似病例73例。新增无症状感染者56例，其中境外输入28例；当日转为确诊病例15例，全部为境外输入；当日解除医学观察32例；尚在医学观察无症状感染者1104例，其中境外输入364例。4月1日以来，17个省份报告本土新增无症状感染者280例。

数据来源：发改委、商务部 制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 02 版）

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